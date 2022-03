Disorders fast + nice Partys sind pure Rave-Musik: schneller trancig anschiebender Techno. Diese Woche ist die Crew im Exil. Mit DJ Diamond (im Bild), Hyperaktivist, Ashida Park, Funkroom oder DJ Kündigung stehen einige Namen am Sport-Programm. Foto: Mani Froh

Freitag, 25.3.2022

Wollen wir dieses Wochenende mit dem weltweiten Klimastreik beginnen? In Wien wandert der Demozug vom Stubentor zum Praterstern und wird an mehreren Stellen laut auf Klimagerechtigkeit aufmerksam machen. Viele DJ-Wagerln werden die Straßen wieder laut mit Techno beschallen. Das Rave-Demo-Motto "Mehr Bass, weniger Hass" ist der Leitfaden für das Wochenende.

Ab 21 Uhr findet sich das Basstrace Kollektiv im Rhiz ein, das uns mit dem selbstgebauten Soundsystem gegen die Wände drückt. Der Bass ist bei Roots Culture Programm und feiert siebenjähriges Bestehen der Dubstep-Auflegereien. Im Fluc sind unter anderem Derica von Gassen aus Zucker oder Dorothee von Journey to Tarab im "Freudentaumel mit geilem Sound", wo basslastiger Tech-House und pumpend, antreibende Melodien gedrückt werden.

Apropos, die Tarab sind auch im Ponyhof zu Gast. Ruhigen happy Sound und House kann bei Supermotel 168 in der Pratersauna erwartet werden, im Sass spaciger Elektro bei X-Fact. Schnell, schneller ist "fast + nice" im Exil in Vösendorf. Hier tritt 2G+ in Kraft, und es wird beim Tanzen Sport betrieben, also vorher noch aufs Laufband stellen.

Ein "Service" wird einem im Club Prst geboten, wo elektronische Platten von Footwerk bis Garage und House Platz finden, danke für deine Meisterwerke, Franjazzco. Im Music-House in Graz ist Olgica am Werk, während Anna Ullrich in der Postgarage wohl auch Techno spielt, oder Sie nutzen "tanz doch mal im Park" im Parkhouse mit Downtempo und Slowhouse, wenn der Frühling schon da ist. In Innsbruck wird für Bass durch Jungle, Breaks und Uptempo im Dachsbau gesorgt. Old School Drum and Bass wird auch in der Pmk im "Unterton aufgelegt".

Samstag, 26. 3.2022

Wer es lieber hart und abgehackt stabil mag, der kann zu Zuckerwatt ins Sass, zu Wiener Gerüstbau und Rave Oida ins Werk oder zu F*cken Plus in die Grelle Forelle, wo es Techno spielt. "Herrensauna" kommt aus Berlin nach Wien und macht denen in der Praterstraße Konkurrenz. Die lokale DJ Ehrenschwesta hat man im Gepäck. Und um den Abschluss noch zum Bass zu bringen: Im Aztec Club in Innsbruck wird zu Drum and Bass getanzt. (Nadine Cobbina, 25.3.2022)