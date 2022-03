Liebe Leserin, lieber Leser!

In den vergangenen Jahren war zumindest in der breiteren Öffentlichkeit wenig von ihnen zu hören, der Ukraine-Krieg bringt nun ein Comeback. Die Hacktivisten von Anonymous haben sich dem "Cyberkrieg" gegen Russland verschrieben, und sind derzeit entsprechend umtriebig. Doch wie läuft das, und was bringt das wirklich – diesen Fragen gehen wir in einem Hintergrundartikel nach.

Unterdessen arbeitet die EU an etwas, was Kritiker als den ersten Schritt zur Massenüberwachung der Kommunikation bezeichnen. Die sogenannte "Chatkontrolle" soll Messenger-Anbieter dazu verpflichten, nach Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern zu suchen. Nun taucht ein interner Bericht, in dem selbst die Prüfer der Kommission selbst Zweifel an der Legalität dieser Pläne aufwerfen.

Ansonsten haben wir Neues zum Linux-Desktop, der so schön ist, wie nie zuvor, eine traurige Nachricht über den Erfinder der GIFs und die Rückkehr des chronologischen Feeds bei Instagram (endlich!).

Viel Vergnügen beim Lesen!

Anonymous ist zurück: Wie der Cyberkrieg gegen Russland abläuft

Chatkontrolle: Interner Bericht kritisiert Pläne der EU-Kommission zur Messenger-Überwachung

Nach jahrelanger Kritik: Instagram bringt den chronologischen Feed zurück

Gnome 42: Die Antwort auf alle Linux-Desktop-Fragen

Tanzende Babys und animierte Flammen: GIF-Erfinder Stephen Wilhite gestorben



Youtuber "Drachenlord" zu Bewährungsstrafe verurteilt

Tiktok zensiert Begriffe wie "schwul", "homo" und "queer"



Hackerangriff: Sicherheitslecks bei Microsoft und Okta bestätigt

Russischer Instagram-Klon Rossgram geht online: So sieht er aus

EuGH: Wer Musik in der Cloud speichert, muss nicht noch mal extra zahlen

Russland blockiert nun auch Google News