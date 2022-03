Konzerthauschef Matthias Naske hat das Lachen nicht verlernt. Foto: Heribert Corn

Wien – "Wir verkaufen eigentlich Zukunft", sagt Konzerthauschef Matthias Naske. Obwohl selbige ungewisser sei als vor Corona und Ukraine-Krieg, könne er jedoch nicht "zaghaft planen." So wirkt das Programm der kommenden Saison mit seinen 600 geplanten Veranstaltungen optimistisch. "Wenn das Publikum hier nicht mitgeht, habe ich natürlich ein großes Problem", sagt Naske. Gleichzeitig sei er aber zuversichtlich, die Rückgänge durch die Pandemie wieder aufholen zu können. Nur der vergangene Dezember-Lockdown habe das Haus, dem die Kurzarbeit geholfen hat, rund eine Million Euro gekostet.

Wenn alles gutgeht, startet die kommende Spielzeit am 11. September jedenfalls mit der Sächsischen Staatskapelle unter Christian Thielemann. Internationale Orchester sind zahlreich vertreten: Es reist das Concertgebouworkest an, auch das Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia und das City of Birmingham Symphony Orchestra. Spannend: Die Wiener Philharmoniker werden tun, was sie schon lange nicht mehr getan haben. Sie widmen sich dem Barock, mit Franz Welser-Möst setzen sie Bachs Matthäuspassion um.

Grubinger-Abschied und Stehkonzerte

Schwerpunkte sind der Sopranistin Regula Mühlemann, der Geigerin Lisa Batiashvili, dem Cembalisten Jean Rondeau und dem dirigierenden Geiger Emmanuel Tjeknavorian gewidmet. Ein besonderer Abschiedshöhepunkt: Am 30. Mai 2023 wird Perkussionist Martin Grubinger einen Tag nach seinem 40er seine Karriere als Livemusiker beenden. "Ich fürchte, dass es wirklich sein Abschiedskonzert sein wird", so Naske. Neues? Die Reihe "Stehkonzerte" bringt im Großen Saal u. a. Acts wie ZAZ oder Voodoo Jürgens.

Prominenz im Jazzbereich: Es singt Melody Gardot, es spielt eine All-Star-Band rund um Pianist Brad Mehldau. Auch die heimische Spitzenband Shake Strew betritt die Bühne wie auch die Ensembles Phace und Klangforum, die natürlich ebenso wenig Jazz interpretieren wie Sopranstar Asmik Grigorian. Sie singt Rachmaninow. (Ljubisa Tošic, 25.3.2022)