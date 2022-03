Protagonist John, besser bekannt als der Master Chief. Foto: Sky

Das sind die Mediennews im Überblick:

Serie zur Videospielreihe "Halo": Von wegen Heiligenschein – "Halo" bekommt eine Hochglanzserie spendiert. Die Macher betonen, eine eigene Geschichte erzählen zu wollen – und brechen mit einer wichtigen Regeln des Universums

Nationalrat beschließt Medien-Digitalisierungsförderung und stoppt Russia Today – Ausgeschüttet werden im Jahr 2022 insgesamt 54 Millionen Euro, danach 20 Millionen Euro pro Jahr. Ausstrahlung von Russia Today ist verboten

Wien buhlt um internationale Filmdrehs und hofft auf mehr Gäste – Die Stadt lobt zwei Millionen Euro aus für Kino-, TV- und Streamingproduktionen nach dem Prinzip: First come, first served. Fortschreibung wahrscheinlich

Nach Reaktion auf STANDARD-Kommentar: Patientenanwältin Pilz fordert von Ärztekammer Prüfung der Vertrauenswürdigkeit von Martin Sprenger – Der Public-Health-Experte wirft einer STANDARD-Redakteurin die "Verbreitung von Unwahrheit" vor

Werberat-Bilanz: Beschwerdegrund "Ethik und Moral" überholt "geschlechterdiskriminierende Werbung" – Die Werberätinnen und Werberäte sprachen sich 2021 elfmal für einen Stopp aus. Die Sensibilisierungssprüche haben sich gegenüber 2020 mehr als verdoppelt

Russische Journalistin durch Beschuss in Kiew getötet – Oxana Baulina arbeitete als Korrespondentin in der ukrainischen Hauptstadt. Dort berichtete sie über die Zerstörung, als sie von Raketen getroffen wurde

"Bild"-Pranger "Die Lockdown-Macher" für deutschen Presserat zulässig – Deutscher Presserat setzte sich nach 94 Beschwerden mit dem Artikel auseinander

La belle saison, Ewige Jugend, Sinn und Sinnlichkeit: TV-Tipps für Donnerstag – Außerdem ein Schwerpunkt zum Thema "Atmen", eine Reportage über lokale Währung und eine Doku über die Allmacht von Amazon

Wir wünschen noch einen schönen Abend!