Bitteres für Andreas Heraf. Foto: IMAGO/kolbert-press

Trainer Andreas Heraf und sein Assistenzcoach Goran Djuricin werden mit Türkgücü München die Saison in der deutschen 3. Fußball-Liga nicht mehr zu Ende spielen. Der zahlungsunfähige Verein muss den Spielbetrieb zum Ende dieses Monats einstellen, wie am Donnerstag bekannt wurde. Den Münchnern waren in dieser Saison wegen eines Insolvenzantrags und eines Auflagenverstoßes insgesamt elf Zähler abgezogen worden. Heraf und Djuricin sind seit Jahresbeginn Trainer der Münchner.

Kurz nachdem die beiden Österreicher ihre Ämter angetreten hatten, wurden die Finanzprobleme im Verein akuter denn je. Türkgücü konnte aufgrund der Sanktionen keine neuen Geldgeber finden. Alle bisher gespielten Partien des Tabellenletzten werden nun aus der Wertung genommen, weil der Ausstieg vor den letzten fünf Meisterschaftsspielen erfolgte. (APA, 24.3.2022)