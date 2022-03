"Der Minister hat viel zu tun." Er habe keine Zeit für Auftritte. Damit trat der Kreml am Donnerstag – genau einen Monat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine – Spekulationen darüber entgegen, warum Verteidigungsminister Sergei Schoigu schon seit knapp zwei Wochen nicht mehr gesichtet wurde. Dazu veröffentlichte der Kreml ein kurzes Video der russischen Sicherheitsratssitzung, das Schoigu auf Präsident Wladimir Putins Bildschirm zeigt.

Schon länger nicht mehr auf russischen Bildschirmen zu sehen: Verteidigungsminister Sergei Schoigu Foto: imago images/ITAR-TASS

Schoigu hatte vor seiner bizarren Medienpause stets zu jenen gehört, die weiterhin betonen, dass die "Spezialoperation" nach Plan laufe. Vier Wochen nach Kriegsbeginn lässt sich aber festhalten: Russland hat es bisher nicht geschafft, eine der Großstädte einzunehmen, und fliegt angesichts der ins Stocken geratenen Bodenvorstöße vermehrt Luftangriffe. Binnen 24 Stunden wurden mehr als 250 Angriffe aus der Luft gemeldet – 60 mehr als am Vortag.

Invasoren zurückgedrängt

Russland ist es zuletzt zwar gelungen, die Stadt Isjum einzunehmen. Nach westlichen Angaben hätten Truppen der Ukraine aber die russische Armee im Nordosten von Kiew zurückgedrängt. Statt 20 Kilometer vom Stadtzentrum stünden diese nun 55 Kilometer entfernt. Nicht voran kommen die Russen auch in Tschernihiw, in Charkiw im Landesosten und in der zu Wochenstart beschossenen Schwarzmeerstadt Odessa. Indes nutzt die russische Marine Berdjansk am Asowschen Meer zum Auftanken. Der Ukraine ist es nach eigenen Angaben gelungen, dort ein Schiff der russischen Schwarzmeerflotte zu zerstören. Bilder zeigten hohe Flammen und eine riesige Rauchsäule.

Die russische Armee konzentriere sich laut westlichen Lageberichten nun verstärkt auf Kämpfe in Luhansk und Donezk, sodass ukrainische Truppen nicht woanders eingesetzt werden könnten. Der Gouverneur von Luhansk meldete den russischen Einsatz einer Phosphorbombe. Dass diese nicht als Chemiewaffe gilt, ist global umstritten. In der Oblast Donezk versucht Russland weiter, etwa Mariupol zu erobern. Einen Fluchtkorridor für Busse aus der belagerten Stadt konnte Kiew auch für Donnerstag – im Gegensatz zu sieben anderen Städten – nicht aushandeln. Feuerpausen würden laut Augenzeugenberichten dazu genutzt, Leichen zu begraben.

Laut Uno sind in dem Krieg bereits mehr als 1000 Zivilisten gestorben. Die Hälfte aller Kinder im Land sei auf der Flucht. Die WHO zählt 64 völkerrechtswidrige Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen.

Eine klare Mehrheit der Länder der UN-Vollversammlung forderte Russland am Nachmittag dazu auf, die Feindseligkeiten, insbesondere gegen Zivilpersonen, einzustellen. Zudem verkündeten die USA und Großbritannien neue Sanktionen – etwa gegen die Söldnergruppe Wagner und die Stieftochter von Außenminister Sergej Lawrow in London. (Flora Mory, 25.3.2022)