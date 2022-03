Michel ist seit 2019 Präsident des Europäischen Rates. Foto: EPA/Hoslet

Brüssel – EU-Ratschef Charles Michel ist am Donnerstag im Rahmen des EU-Gipfels in Brüssel von den 27 Staats- und Regierungschefs für weitere zweieinhalb Jahre im Amt bestätigt werden. Die Entscheidung sei einstimmig getroffen worden, teilte ein Sprecher Michels am Abend mit. Der frühere belgische Regierungschef hat sich als Präsident des Europäischen Rates seit 2019 nicht nur Freunde gemacht. Dennoch gab es keinen anderen Kandidaten als den 46-jährigen Belgier.

Der EU-Ratspräsident leitet die Gipfeltreffen der 27 Staats- und Regierungschefs. Der Posten wurde mit dem Vertrag von Lissabon geschaffen, der 2009 in Kraft trat. (APA, 24.3.2022)