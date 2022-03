[Ukraine-Livebericht] Europäische Union wirft Russland Kriegsverbrechen vor

[Europa] Die Angst vor Russlands Chemiewaffen

[Kommentar der anderen] Hohe Kraftstoffpreise durch Absprachen?

[Pandemie] Corona-Maßnahmen: Fachleute bemängeln "kurzfristiges Denken" der Regierung

[Essay] Trotz allem: Nur nicht den Humor verlieren

[Zeitumstellung] Kinder und Jugendliche schlafen seit Beginn der Pandemie deutlich schlechter

[Oberösterreich] Chaos im Stadionbau: In Linz beginnt die Unregelmäßigkeit

[Fußball] Österreich verliert 1:2 in Wales und verpasst die Fußball-WM

[Netzpolitik] Ukraine wollte Pegasus-Spyware kaufen, Israel blockierte Deal aus Angst vor Russland

[Sicherheitspolitik] Heeresbudget: Nehammer will sich auf keine Zahlen festlegen

[Bedenklicher Fund] Mikroplastik erstmals im menschlichen Blut nachgewiesen

[Wienfluss] Wien verlängert Wiental-Kanal bis an den Stadtrand

[Wetter] Hoher Luftdruck bleibt auch am Freitag für Österreich wetterbestimmend. Die Sonne scheint dabei die meiste Zeit und in nahezu allen Landesteilen von einem weitgehend wolkenlosen Himmel. Lediglich über den Alpengipfeln tauchen im Tagesverlauf ein paar Quellwolken auf. Mit ihnen können bis zum Abend im Bergland einzelne unergiebige Regenschauer nicht ausgeschlossen werden. Der Wind weht nur schwach. Die Temperaturen in der Früh zwischen minus 2 und plus 5 Grad. Bis zum Nachmittag Erwärmung auf 15 bis 19 Grad.

[Zum Tag] 1807: Als erste Eisenbahn weltweit transportiert die 1804 errichtete Swansea and Mumbles Railway zahlende Passagiere.