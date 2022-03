Fährt zur WM: Edinson Cavani. Foto: APA/AP/Martinez

Montevideo – Uruguay und Ecuador haben sich für die Fußballweltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar qualifiziert. Die uruguayische Nationalmannschaft setzte sich am Donnerstag im Estadio Centenario in Montevideo mit 1:0 gegen Peru durch. Den Siegtreffer in der 42. Minute erzielte Giorgian De Arrascaeta von Flamengo Rio de Janeiro. Ecuador unterlag in Ciudad del Este zwar Paraguay mit 1:3, löste aufgrund des komfortablen Punktestands aber trotz der Niederlage ein Ticket nach Katar.

Brasilien schlug Chile mit 4:0, Kolumbien setzte sich mit 3:0 gegen Bolivien durch. Vier Mannschaften aus Südamerika qualifizieren sich direkt für die WM. Neben Uruguay und Ecuador haben sich bereits Brasilien und Argentinien ihre Startplätze gesichert. Der Fünftplatzierte geht in die Relegation gegen ein Team aus Asien. Mit 21 Punkten steht derzeit Peru auf dem fünften Platz, gefolgt von Kolumbien mit 20 Punkten. Am Freitag sollte die argentinische Nationalmannschaft um Superstar Lionel Messi noch auf das letztplatzierte Team aus Venezuela treffen. Am kommenden Dienstag geht die WM-Qualifikation in Südamerika mit den letzten Partien aller zehn Mannschaften zu Ende.

Kanada verliert

Kanada hat die vorzeitige WM-Qualifikation durch ein 0:1 gegen Costa Rica verpasst. Dem Tabellenführer in der Final-Gruppe von Nord- und Mittelamerika fehlt nach der Niederlage in Unterzahl am Donnerstagabend (Ortszeit) aber nur noch ein weiterer Punkt für die zweite WM-Teilnahme seiner Geschichte. Mark-Anthony Kaye sah in der 34. Minute Gelb-Rot, Celso Borges traf noch unmittelbar vor der Pause zum Siegtor.

Costa Rica rückte durch den Heimsieg auf Rang vier der Tabelle und hielt seine Hoffnungen auf die Reise nach Katar am Leben. Die besten drei Teams aus dem Kontinentalverband Concacaf sind direkt qualifiziert für die WM-Endrunde zum Ende des Jahres, der Viertplatzierte muss in die Playoffs gegen ein Team aus Ozeanien.

Auf den Plätzen zwei und drei stehen punktgleich weiter die Mannschaften aus den USA und Mexiko, die sich im direkten Duell 0:0 trennten. Beide Teams haben mit je 22 Punkten drei Zähler Rückstand auf Kanada und drei Punkte Vorsprung auf Costa Rica. Zwei Spieltage stehen noch aus.

Kanada trifft am vorletzten Spieltag am Sonntag auf Jamaika. Die USA müssen gegen Panama antreten, das nach einem 1:1 gegen Honduras auf Rang fünf zurückfiel aber weiter Chancen hat auf die direkte WM-Qualifikation. Honduras ist abgeschlagen Tabellenletzter und empfängt zum vorletzten Qualifikationsspiel Mexiko. (APA, 25.3.2022)

Die bisher für die WM-Endrunde 2022 in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) qualifizierten Mannschaften (19 von 32 Teilnehmer):

Europa (10/13 Startplätze): Schweiz, Dänemark, Deutschland, Belgien, Frankreich, Kroatien, Serbien, Spanien, England, Niederlande

Asien (5/5,5): Katar (Gastgeber), Iran, Südkorea, Japan, Saudi-Arabien

Südamerika (4/4,5): Brasilien, Argentinien, Uruguay, Ecuador

Afrika (5)

Ozeanien (0,5)

Nord- und Zentralamerika/Karibik (3,5)

Anm.: Zwei Teilnehmer werden über interkontinentale Play-offs ausgespielt. Ein Vertreter Asiens trifft auf den Fünften aus Südamerika, der Sieger in Ozeanien auf den Vierten von Nord- und Zentralamerika/Karibik.