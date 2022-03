Am 3. März demonstrierten Mitglieder von Fridays for Future in Wien gemeinsam mit der Gesellschaft ukrainischer Jugend in Österreich gegen den Krieg in der Ukraine. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien/österreichweit – Die österreichischen Fridays-for-Future-Bewegungen begehen am Freitag die bereits zehnte weltweite Auflage des Klimastreiks. In allen Bundesländern – Ausnahme ist das Burgenland – wird wieder für den Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Diesmal werden die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future (FFF) nicht nur für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, sondern auch in Solidarität mit der Ukraine demonstrieren. Gefordert wird unter anderem ein Embargo von russischem Öl und Gas, um den Krieg in der Ukraine nicht mitzufinanzieren. "Mit jedem Euro, den wir an russische Energielieferanten zahlen, tragen wir ein Stück mehr zu dieser militärischen Aggression bei", heißt es im Demoaufruf.

Bereits zum vierten Mal wird außerdem ein österreichisches Klimaschutzgesetz gefordert, denn "seit 450 Tagen gibt es so keine Klimaziele", erinnerte Daniel Shams von FFF Austria. Als dritter Punkt steht beim Klimastreik unter dem Motto "#PeopleNotProfit" die soziale Gerechtigkeit auf der Agenda. Die Teilnehmenden können mit frühlingshaften Temperaturen nahe 20 Grad Celsius rechnen und werden gebeten, eine FFP2-Maske aufzusetzen.

Start am frühen Nachmittag

In Wien beginnt die Aktion um 13.30 Uhr in der Wiener City beim Stubentor, von wo aus der Demozug in Richtung Praterstern führt. Ab 16 Uhr findet eine Abschlusskundgebung in der Venediger Au statt.

Auch in den anderen Landeshauptstädten wird demonstriert, etwa in Innsbruck. Dort startet die Aktion um 13 Uhr am Marktplatz. Die Fridays-for-Future-Bewegung in Tirol ist seit Jahren sehr stark und brachte vor der Pandemie im Jahr 2019 rund 20.000 junge Menschen auf die Straße. Die Mobilisierung für den Protest am Freitag lief gut, wie FFF-Tirol-Sprecherin Sofia Scherer sagt.

FFF-Demo am Innsbrucker Marktplatz. Foto: Carlos Ponce

Allerdings seien viele der jungen Aktivistinnen und Aktivisten derzeit aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen krank oder in Quarantäne. Angemeldet wurde der Protest für 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Inhaltlich wird der Krieg Russlands gegen die Ukraine ein zentrales Thema sein, wie Scherer sagt: "Wir fordern einen sofortigen Stopp der Öl- und Gasimporte, damit die Energiewende beschleunigt wird." Angesichts des Kriegs und Leids der Menschen in der Ukraine will FFF darauf aufmerksam machen, dass die Klimakrise und die Gewalt in der Ukraine miteinander verwoben sind. "Russlands Aggression kann nur durch den Verkauf von Gas und Öl finanziert werden. Ein konsequenter Ausstieg aus fossilen Energieträgern hilft nicht nur dem Klima, sondern bereitet uns langfristig den Weg für Frieden", erklärt dazu Pauline Hölzer von FFF Innsbruck.

Auch die Initiativen Parents for Future und Scientists for Future werden in Innsbruck an der Demonstration teilnehmen. Sie unterstützen zum Beispiel die Forderungen der Jugendlichen nach einem Gesetz für erneuerbare Energie. "In Gesprächen mit Wissenschaftern haben diese uns versichert, dass die Wende schaffbar ist", sagt Scherer und fordert von der Politik konkrete Taten statt Absichtserklärungen.

In Tirol ist eine dieser Forderungen von FFF, dass im Rahmen der Nachhaltigkeits- und Klimakoordination des Landes mehr konkrete Maßnahmen beschlossen und umgesetzt werden. Die Politik habe gezeigt, dass sie in Krisen handeln kann und auch bereit ist, dafür viel Geld in die Hand zu nehmen, sagen die Aktivistinnen. Doch in der Klimakrise suche man bis heute vergeblich nach konsequenten und engagierten Bemühungen der Bundes- wie auch Landesregierungen. "Es fehlt der Wille, grundlegend etwas an den bestehenden Strukturen zu verändern. Hier braucht es ein schnelles Umsteuern, bevor Kipppunkte im Klimasystem und dem gesamten System Erde überschritten werden", betont Ole Struppert von FFF Innsbruck. (ars, APA, red, 25.3.2022)