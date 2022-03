Seit einem Jahr beobachteten die Behörden die britischen Teenager bereits. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Ein 16-Jähriger aus Oxford soll einer der Köpfe hinter der Hackergang Lapsus$ sein. Er und sechs weitere junge Männer im Alter zwischen 16 und 21 Jahren wurden am Donnerstag verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, Unternehmen wie Microsoft, Nvidia und Samsung gehackt und die Daten verkauft zu haben.

Millionenschwer

Über 14 Millionen Dollar (12,7 Millionen Euro) sollen die Teenager in den letzten Monaten durch ihre kriminellen Aktivitäten erbeutet haben, schreibt die BBC in einem Bericht. Gefunden wurden die Kriminellen, weil rivalisierende Hackergruppen deren Identitäten und Wohnorte herausgefunden und diese Journalisten und Behörden zugänglich gemacht hatten.

Der Vater des potenziellen Anführers sagte im Interview mit dem englischen Nachrichtenmagazin, die ganze Familie sei zuletzt sehr besorgt gewesen, weil der junge Mann so viel Zeit vor dem PC verbrachte. "Ich dachte, er spielt Videospiele," sagte der Vater gegenüber der Presse. Das Thema Hacking wurde nie vom Sohn angesprochen, die Familie wusste nur, dass er "gut mit Computern umgehen konnte".

Unter den Namen "White" und "Breachbase" führte der Teenager offenbar eine Gruppe von Jugendlichen an, die zuvor in Südamerika vermutet wurden und erst im vergangenen Jahr ihre Aktivitäten gestartet hatten. Einen Namen machten sich die Hacker durch den Diebstahl von Daten großer Firmen wie Microsoft oder auch dem IT-Dienstleiter Okta und ihrem anschließenden Prahlen damit im Internet.

Unter Beobachtung

Die Teenager wurden offenbar "doxxed", wie man in der Szene sagt, also verraten, nachdem es offenbar Streitigkeiten mit einem Geschäftspartner gegeben hat. Daraufhin wurden die Daten im Netz veröffentlicht. Laut Bloomberg waren die Behörden allerdings bereits vor diesem Streit auf der Spur von "White", da manche seiner Aktivitäten auf eine Zugehörigkeit zu Lapsus$ hingewiesen haben sollen. Er sei vor allem daran gescheitert, seine "Spuren zu verwischen", wird die Leiterin einer englischen Spezialeinheit zitiert, die auf Cyberkriminalität spezialisiert ist.

Die Online-Accounts des jungen Mannes seien ununterbrochen aktiv gewesen und haben so den Verdacht genährt, hier auf der richtigen Spur zu sein. "Wir haben die Beiträge des Verdächtigen lange Zeit beobachtet und haben so auch die Kontaktinformationen herausfinden können", sagte die Leiterin gegenüber Bloomberg.

Manche der von der Polizei festgenommenen Teenager wurden mittlerweile wieder freigelassen. Ob "White" unter diesen Personen ist, konnte nicht bestätigt werden.

In der Telegram-Gruppe, in der die Hackergruppe Lapsus$ zuletzt auch die erfolgreichen Hacks gegen Microsoft und Okta betonte, war am Mittwoch das letzte Lebenszeichen zu lesen. "Ein paar unserer Mitglieder sind bis zum 30.3.2022 auf Urlaub. Es könnte für ein paar Tage still werden." (red, 25.3.2022)