Oliver Glasner: Der Wunsch nach mehr Red Bull

Mit dem VfL Wolfsburg holte Oliver Glasner in der vorigen Saison einen Champions-League-Platz in der deutschen Bundesliga, ehe er im Sommer als Nachfolger von Adi Hütter Eintracht Frankfurt übernahm. Der 47-jährige Oberösterreicher gilt als taktisch versiert, kommt aus der Red-Bull-Schule – in Salzburg war er Co-Trainer von Roger Schmidt –, das bedeutet, Glasner setzt auf Pressing und Offensivfußball mit Tempo und Mut. Also genau das, was viele Fußballfans im ÖFB-Team seit Jahren schmerzlich vermissen.