Weil vor allem die Möwen in Venedig zunehmend übergriffig werden, setzen einige Hoteliers auf eine besondere Abwehrmaßnahme. Foto: Getty Images/iStockphoto/scaliger

Was man nicht alles tut, um den Touristen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen, seufzt man bei der italienischen Tageszeitung Il Giornale amüsiert. Und nimmt dabei Bezug auf eine Aktion venezianischer Hoteliers, wo man seit Kurzem Besuchern Wasserpistolen zur Verfügung stellt. Zweck der ungewöhnlichen Maßnahme: Möwen- und Taubenabwehr. Die gefräßigen Vögel haben es nämlich auf die Speisen der Gäste abgesehen. Die Spritzpistolen seien die wirksamste Möglichkeit, die Tiere von den Tischen der Touristen fernzuhalten, liest man.

Orange mögen die Vögel nicht

Seit Monaten würden sich die "Überfälle" der "Raubvögel" mehren, was zu erheblichen Unannehmlichkeiten für Hoteliers und Touristen führe. "Folklore ist ja schön und gut, aber wenn der Kunde zahlt, muss er auch die Gewähr für einen ordentlichen Aufenthalt haben", schreibt die Zeitung. Vor allem die Heringsmöwen, von denen es etwa 500 Paare in der Stadt gibt, und die den Platz der Tauben eingenommen haben, machen Probleme. Es wird berichtet, dass sie den Touristen das Essen buchstäblich aus den Händen reißen. Ein Problem, das auch in anderen Städten wie Rom und London besteht und das Venedig mit den Spielzeugwaffen lösen will. Zudem sei es ein Spaß für Touristen.

Die beste Option, heißt es, sei eine orangefarbene Wasserpistole, die von den lästigen Vögeln offenbar am meisten gefürchtet werde. "Sobald sie sie sehen, fliegen sie weg. Wir haben alles Mögliche ausprobiert, zum Beispiel falschen Eulen, aber die Tauben stiegen ihnen auf den Kopf. Der Falkner hat seine Kosten, und ihn jeden Tag anzurufen, wird zu viel. Ein Gespräch mit einem Experten ergab dann, dass diese Tiere die Farbe Orange nicht mögen", wird Paolo Lorenzoni, Leiter des historischen Hotels Gritti zitiert. Es habe sich herausgestellt, dass es gar nicht notwendig ist, sie überhaupt zu benutzen. "Man muss sie nur auf dem Tisch lassen", erklärt Lorenzoni, der auf die großen Unannehmlichkeiten hinweist, die in den letzten Monaten durch gefräßige Möwen verursacht wurden, die sich auf die Tische stürzen, die Touristen erschrecken und Teller und Gläser zerstören: "Es gab viele Fälle, in denen wir den Kunden die Kosten für verschüttete Getränke und Flecken auf der Kleidung erstatten mussten," schildert er. Besser ist es, das Geld für bunte Spielzeugpistolen auszugeben, die, so versichern die Hoteliers, "den Tieren nicht schaden". (red, 25.3.2022)