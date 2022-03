Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt zum Tod der Frau. Foto: APA/LUKAS HUTER

Stockerau – In einer Wohnung in Stockerau (Bezirk Korneuburg) ist Freitagmittag eine Frau von Angehörigen tot aufgefunden worden. Die Leiche wies Stichverletzungen auf, teilte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn auf Anfrage mit. Der Lebensgefährte des 1935 geborenen Opfers wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Ausgegangen wird von einer Tat in der Familie.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Leib/Leben und Tatort) hat die Ermittlungen übernommen. Zu den Verletzungen des 1938 geborenen Mannes lagen zunächst keine Angaben vor. (APA, 25.3.2022)