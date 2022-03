Viel Sonne im slowenischen Planica. Foto: EPA/Bait

Planica – Die Slowenen haben am Freitag beim Weltcup-Skifliegen in Planica einen historischen Vierfach-Sieg gefeiert. Zigar Jelar holte seinen ersten Weltcupsieg vor Peter Prevc, Anze Lanisek und Skiflug-Weltcupleader Timi Zajc. Es war erst der zweite Vierfach-Sieg der Weltcup-Geschichte nach 1990, als Armin Kogler vor Hubert Neuper, Toni Innauer und Klaus Duscherer dem ÖSV diesen Triumph beschert hatten. Stefan Kraft wurde als bester Österreicher Sechster, Manuel Fettner Zehnter.

Die Entscheidung im Gesamt-Weltcup zwischen Leader Ryoyu Kobayashi (JPN) und Verfolger Karl Geiger (GER) ist noch nicht gefallen, der Japaner baute seinen Vorsprung als Fünfter im Vergleich zum Deutschen (12.) aber weiter aus. (APA, 25.3.2022)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens in Planica:

1. Ziga Jelar (SLO) 468,2 Punkte (232,0 m/239,0)

2. Peter Prevc (SLO) 464,8 (226,0/237,0)

3. Anze Lanisek (SLO) 458,5 (230,0/230,5)

4. Timi Zajc (SLO) 454,8 (228,0/224,0)

5. Ryoyu Kobayashi (JPN) 452,8 (223,5/237,0)

6. Stefan Kraft (AUT) 450,3 (222,0/228,5)

7. Domen Prevc (SLO) 443,5 (234,5/220,0)

8. Yukiya Sato (JPN) 442,9 (231,5/238,5)

9. Halvor Egner Granerud (NOR) 442,2 (229,5/234,5)

10. Manuel Fettner (AUT) 441,8 (227,0/231,0)

11. Kamil Stoch (POL) 438,3 (228,0/222,0)

12. Karl Geiger (GER) 436,3 (213,0/232,5)

13. Marius Lindvik (NOR) 435,3 (223,0/228,5)

14. Daniel Tschofenig (AUT) 430,6 (224,5/222,5)

15. Jakub Wolny (POL) 429,5 (228,0/226,0

Gesamtwertung (nach 27 von 28 Bewerben):

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1589

2. Karl Geiger (GER) 1500

3. Halvor Egner Granerud (NOR) 1205

4. Marius Lindvik (NOR) 1131

5. Stefan Kraft (AUT) 1045

6. Markus Eisenbichler (GER) 943

7. Anze Lanisek (SLO) 891

8. Timi Zajc (SLO) 661

9. Jan Hörl (AUT) 652

10. Cene Prevc (SLO) 621

11. Daniel Huber (AUT) 544

12. Robert Johansson (NOR) 531

13. Piotr Zyla (POL) 458

14. Killian Peier (SUI) 450

15. Yukiya Sato (JPN) 450

Weltcup-Skifliegen – Gesamt:

1. Ziga Jelar (SLO) 230

2. Timi Zajc (SLO) 210

3. Stefan Kraft (AUT) 200

4. Piotr Zyla (POL) 138

5. Peter Prevc (SLO) 134

6. Anze Lanisek (SLO) 126

7. Ryoyu Kobayashi (JPN) 111

8. Karl Geiger (GER) 80

9. Yukiya Sato (JPN) 71

10. Marius Lindvik (NOR) 60

11. Manuel Fettner (AUT) 60

12. Johann Andre Forfang (NOR) 57

13. Kamil Stoch (POL) 56

14. Dawid Kubacki (POL) 54

15. Domen Prevc (SLO) 53