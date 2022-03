Immer wieder gedemütigt, verwandelt er sich in den gefährlichsten Verbrecher von Gotham City: Joaquin Phoenix glänzt als Joker im gleichnamigen Psychodrama, das die Vorgeschichte seiner Rivalität mit Batman erzählt – zu sehen um 22.20 Uhr in ORF 1. Foto: AP/Niko Tavernise

20.15 BUDDY-KOMÖDIE

Green Book (USA 2018, Peter Farrelly) Dr. Don Shirley (Mahershala Ali) ist zwar ein gefeierter Pianist, aber als Afroamerikaner 1962 in den USA auf seinen Konzertreisen ständig mit Rassismus konfrontiert. Als seinen Chauffeur heuert er das italoamerikanische Großmaul Tony Lip (Viggo Mortensen) an. Buddy-Movie mit weihnachtlichem Happy End und großartigem Soundtrack. Bis 22.20, ORF 1

20.15 ABGEZOCKT

Höhenstraße (Ö 2016, David Schalko) Roli (Nicholas Ofczarek) und Ferdinand (Raimund Wallisch) kassieren als falsche Polizisten auf der Wiener Höhenstraße ahnungslose Autofahrer ab. Dabei erleben sie illegale Rennen, Drogen, Sex und Trunkenheit. Bis 21.45, 3sat

20.30 MAGAZIN

Love & Mercy (USA 2014, Bill Pohlad) Paul Dano und John Cusack als Brian Wilson, das von Krisen gebeutelte musikalische Genie der Beach Boys. Statt einer umfassenden Chronologie fokussiert das gelungene Biopic auf die 60er- und 80er-Jahre. Bis 22.25, One

21.40 DOKUMENTATION

Unser Abwasser: Giftcocktail oder Goldgrube? Was genau steckt eigentlich in der stinkenden Brühe, dem Abwasser? Welche Giftstoffe, welche Informationen? Beispielsweise lässt sich die Ausbreitung von Viren wie Sars-CoV-2 anhand des Abwassers nachverfolgen. Bis 22.35, Arte

22.00 ABSCHIEDSKONZERT

Opus – The Last Note Nach 48 Jahren, dem Welthit Live Is Life und mehr als 1500 Auftritten beendet die steirische Band Opus ihre Karriere. Mit zahlreichen Gästen und mit zwei letzten Konzerten in der Oper Graz feierte Opus einen würdigen Abschied von der Bühne. Bis 0.00, ORF 2

22.20 BATMAN-RIVALE

Joker (USA 2019, Todd Phillips) In Todd Phillips’ Psychodrama wird aus dem Comicbösewicht ein Freak, der an einer unsolidarischen Gesellschaft zerbricht. Joaquin Phoenix brilliert in seiner oscargekrönten Rolle als Arthur Fleck, der sich nach Jahren der Demütigung in den Joker verwandelt. Sehenswert. Bis 0.10, ORF 1





Streamingtipps

ANIMATIONSFILM

Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild (USA 2022, John C. Donkin) Der jüngste Film der mittlerweile 20 Jahre alten Ice Age-Reihe rückt die beiden Opossum-Brüder Crash und Eddie ins Zentrum: Die beiden wollen ausziehen und ihr erstes eigenes Zuhause aufbauen. Natürlich wieder mit dabei: Faultier Sid mit der deutschen Stimme von Otto. Disney+

VIDEOSPIEL-ABLEGER

Halo (USA 2022) Unter Gamern gilt Halo als legendär. Jetzt gibt es das Videospiel in neun Folgen als Serie, in der natürlich auch die Menschheit mit außerirdischen, insektenartigen Covenants aneinanderkracht. Mit Pablo Schreiber als Master Chief. Sky

HISTORIENSERIE

Pachinko (USA/KOR 2022) Als große generationenüberspannende Dramaserie ist Pachinko angelegt. In acht einstündigen Folgen wird die Geschichte einer koreanischen Familie erzählt. Schauplätze sind Korea, Japan und die USA. In der Titelrolle ist Youn Yuh-Jung zu sehen, die im Vorjahr für ihre Mitwirkung in Minari mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde. Apple TV+

ARISTODRAMA

Bridgerton (USA 2022) Bereits in die zweite Runde geht der Netflix-Hit über eine kinderreiche Aristokratenfamilie der Regency-Ära: Viscont von Bridgerton steuert den Hafen der Ehe an. Netflix