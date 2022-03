Queen Charlotte aus "Bridgerton" ist süchtig nach Gossip von Lady Whistledown. Das Publikum auch. Foto: Netflix

Hier sind die Mediennews vom Freitag im Überblick:

Neue Folgen: Macht Netflix mit "Bridgerton" großes Kino oder unerträglichen Kitsch? – Der Heiratsmarkt am Grosvenor Square ist seit Freitag wieder eröffnet. Ein Erfolgsmodell, das polarisiert

Oscar Isaac in "Moon Knight": Eine Superkraft, die es wirklich gibt – Im Mittelpunkt der Serie steht ein Superheld mit dissoziativer Persönlichkeitsstörung – ab 30. März bei Disney+. Der Hauptdarsteller über seine Doppelrolle

Digital Markets Act: EU zwingt Messenger zur Zusammenarbeit – Die Verhandlungen im Trilog wurden am Donnerstagabend erfolgreich abgeschlossen. Auf welche Änderungen sich die größten Internetkonzerne einstellen müssen

Neues Verfahren gegen Owssjannikowa wegen Protests im russischen Staatsfernsehen – Russischer Redakteurin droht laut Interfax eine Geldstrafe nach dem neuen Mediengesetz

European Publishing Awards: Zwei STANDARD-Magazine ausgezeichnet – Die Magazine "Schule" und "Leben in Wien" reüssieren. "Magazine of the Year" ist die Zeitschrift "Beobachter" von Ringier Axel Springer Schweiz

Nackt unter Wölfen, Wonder Woman und Weltmacht Amazon: TV-Tipps für Freitag – Außerdem eine Reportage über ein Haus aus Müll, Robert De Niros "In den Straßen der Bronx" und die Neil-Armstrong-Biografie "Aufbruch zum Mond"

Wir wünschen ein schönes Wochenende!