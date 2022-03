Jennifer heute (Laura Dern, li.) und gestern (Isabelle Nélisse) in Jenniver Fox’ investigativem Thriller "The Tale", 20.15 Uhr, Arte. Foto: ZDF/ARTE/Kyle Kaplan

7.00 MÄRCHENHAFT

Finn und die Magie der Musik (NL 2013, Frans Weisz) Der neunjährige Finn lebt mit seinem Papa auf dem Land, die Mama ist bei Finns Geburt gestorben. Er spielt Fußball, obwohl er viel lieber Musik machen würde. Dann lernt er einen alten Mann mit Geige kennen. Ein Film über Freundschaft und die Kraft der Musik ohne Klischees. Bis 8.25, ARD

11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung. Die Fragen stellen Johanna Hager (Kurier) und Christoph Varga (ORF). Bis 12.00, ORF 2

13.00 UKRAINE-KRIEG

#YesWeCare – Benefizkonzert & Solidaritätskundgebung Zehn Stunden live vom Heldenplatz. Bis 23.00, Puls 24

20.15 BENEFIZKONZERT

Musik im Zeichen der Solidarität: Konzert aus dem Goldenen Musikvereinssaal Fünf heimische Orchester spielen unter der Leitung von Patrick Hahn einen Abend im Zeichen des Friedens. Bis 21.50, ORF 3

20.15 BIOPIC

Rocketman (GB/USA/CDN 2019, Dexter Fletcher) Die Wandlung des aus einem grauen Vorort Londons stammenden Reginald Dwight in Popstar Elton John als quietschbuntes Kinomusical. Bis 22.10, ORF 1

20.15 ILLUSIONEN

The Tale (USA/D 2018, Jennifer Fox) Das Leben von Filmdozentin Jennifer gerät in Unordnung. Durch einen wiedergefundenen Schulaufsatz realisiert sie, dass sie mit 13 Jahren missbraucht worden ist. Eine Reise in die Erinnerung einer Frau als investigativer Thriller. Laura Dern stemmt die Rolle wie immer bravourös. Bis 22.05, Arte

21.50 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte Über die Ukraine, den Medienkrieg in Russland oder das Thema Inflation reden: Karl Wendl (Oe24), Andrea Komlosy (Historikerin und Autorin), Florian Klenk (Chefredakteur Falter) und Medienethikerin Marlis Prinzing. Bis 22.50, Servus TV

22.00 DISKUSSION

Anne Will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zu Gast bei Anne Will. Bis 23.00, ARD

22.05 B-MOVIE

Death Proof – Todsicher (USA 2007, Quentin Tarantino) Skurrile Hommage an das Grindhouse-Kino der 1970er-Jahre. Kurt Russell ist als Psychopath und Stuntman auf der Suche nach neuen Opfern. Lustig wird es, als er auf unerwarteten weiblichen Widerstand trifft. Sexy, trashig und brachial. Bis 23.55, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Ein Land im Krankenstand – Politik vor dem Corona-Kollaps? Claudia Reiterer führt durch die Diskussion. Bis 23.05, ORF 2

23.15 BRANDO

Ein Mann wird gejagt (The Chase, USA 1965, Arthur Penn) Zwei Sträflinge auf der Flucht: Marlon Brando, Robert Redford, Jane Fonda und Robert Duvall in einem großen pessimistischen Kinodrama. Bis 1.25, 3sat