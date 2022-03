Alle zwei Minuten gibt es einen Gag: "Hure der Reichen". "Ich liebe meinen Kanzler". "Kriegst eh alles, was du willst"

Hat jemand schon daran gedacht, aus den türkisen Chats eine Sitcom zu machen? Sitcoms ("situation comedies") leben vom immer gleichen Grundpersonal, gelegentlichen Auftritten von Altkinostars und immer derselben Grundsituation. Z. B. Two and a half men (im deutschen Sprachraum: "Mein cooler Onkel Charlie"). Wann immer und zu welcher Tageszeit immer man den Fernseher aufdreht (sorry, alte Boomer-Gewohnheit) gibt’s irgend wo Onkel Charlie. Läuft seit 2003, wurde 2015 eingestellt, bildet aber immer noch den Grundstock deutschsprachiger Sender.

Ok, die Chats. Es gibt die Grundsituation – Bande von schon leicht überständigen Buben beschließt, sich zuerst die ÖVP, dann Österreich untertan zu machen. Und das flutscht sogar. Die Dialoge laufen digital, es gibt aber trotzdem – eiserne Sitcom-Regel – alle zwei Minuten einen Gag: "Hure der Reichen". "Ich liebe meinen Kanzler". "Kriegst eh alles, was du willst". Und selbstverständlich die fixen Personen.

Im Zentrum Thomas, der mitteilungs- und zuneigungsbedürftige kleine Bruder. Dazu Sebastian, der coole, jugendliche Oberchecker. Ist aber inzwischen – wie in der Originalserie – aus persönlichen Gründen ausgeschieden. Die Nachbesetzung überzeugt noch nicht ganz.

Seit neuestem auch eine weibliche Hauptperson, derzeit allerdings in einer Art Selbstisolation. Die Lacher werden von der Staatsanwaltschaft eingespielt. Wer schreibt die Serie? (Hans Rauscher, 26.3.2022)