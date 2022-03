Mit dem ORF hat dieses Posting nichts zu tun. Foto: Screenshot / https://covid-verordnungs-generator.glitch.me

Im Laufe der letzten zwei Jahre Corona-Pandemie haben Österreicherinnen und Österreicher zahlreiche Verordnungen, Lockdowns und Öffnungen miterlebt. Sie alle hatten das Ziel, weitere Infektionen zu verhindern. Während die meisten Regeln nachvollziehbar waren, sorgten manche von ihnen für Stirnrunzeln.

Zum Beispiel gab es da die Schließung der Wiener Bundesgärten im März 2020, eine Maßnahme, die mit Sicherheitsgründen argumentiert wurde. Oder auch die Maskenpflicht an Donaukanal, mit deren Einführung die Polizeipräsenz erhöht wurde. Der STANDARD berichtete.

Foto: Screenshot / https://covid-verordnungs-generator.glitch.me

Zufallsgenerator

Für alle, die nicht genug von Corona-Verordnungen kriegen können – ob echt oder erfunden – gibt es jetzt einen Online-Generator zur Erstellung zufälliger Corona-Regeln. Diese haben zwar mit der Realität nichts zu tun haben, sind dafür aber durchaus unterhaltsam.

Diese lauten zum Beispiel: "FFP2-Maskenpflicht in Veranstaltungen mit schlechter Musik für Infizierte" oder "3G-Kontrollen in Tankstellenshops ohne Sitzplatz für alle ohne Hund". Präsentiert werden die Meldungen im Design des Social-Media-Auftritts der Zeit im Bild, was sie auf den ersten Blick sogar real wirken lässt – bis man eben den teils absurden Text liest. Mit dem ORF stehen die Beiträge nicht im Zusammenhang. (red, 26.3.2022)