Alicante – Österreichs U19-Fußball-Nationalteam hat im Kampf um ein EM-Ticket die Pflicht erfüllt. Die ÖFB-Auswahl feierte am Samstag bei irregulären Bedingungen in La Nucia im zweiten Spiel der Gruppe 7 der Qualifikations-Eliterunde gegen Dänemark einen 2:0-Erfolg und hält damit nach dem 2:2 gegen Spanien bei vier Punkten. Die Österreicher müssen nun darauf hoffen, dass die Spanier am Dienstag (18.00 Uhr) nicht deutlich gegen die ausgeschiedenen Dänen gewinnen.

Sollte die Partie 2:0 für Spanien enden würde jenes Team weiterkommen, das weniger Disziplinarpunkte auf dem Konto hat. Für eine Rote Karte gibt es drei Punkte, für eine Gelbe Karte einen Zähler. Durch den Ausschluss von Russland aus dem Miniturnier sind dort nur drei Teams vertreten, wobei nur der Gruppenerste zur Endrunde – 18. Juni bis 1. Juli in der Slowakei – fährt. Im Estadi Olimpic Camilo Cano gab es die erste Überraschung schon durch den Anpfiff. Der starke Regen hatte den Rasen nämlich dermaßen unter Wasser gesetzt, dass der Ball ständig in Lacken liegen blieb, an ein geregeltes Spiel nicht zu denken war.

Die Österreicher schafften es trotzdem vorzulegen. Nach einer Freistoßflanke von Philipp Wydra köpfelte Pascal Fallmann (28.) ein. Durch intensive Arbeiten in der Pause waren die Verhältnisse in der zweiten Hälfte zumindest etwas besser und ÖFB-Goalie Elias Scherf bewahrte sein Team mehrmals vor dem Ausgleich. In der Nachspielzeit machte Adis Jasic mit einem direkt verwandelten Freistoß alles klar, der aufgerückte Lukas Wallner ließ sich als Torschütze feiern, war aber wohl nicht mehr am Ball dran. (APA, 26.3.2022)