Für die Bevölkerung im Jemen ist der Krieg eine Katastrophe. Foto: IMAGO/Xinhua

Sanaa – Die Huthi-Rebellen im Jemen haben eine dreitägige Waffenruhe gegen die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition angekündigt und einen "dauerhaften" Waffenstillstand in Aussicht gestellt. Die Erklärung erfolgte am Samstag, einen Tag nachdem die Rebellen mehrere Ziele im Nachbarland angegriffen hatten. Bei einem der Ziele handelte es sich um eine Öl-Anlage in Dschiddah, nahe der Formel-1-Rennstrecke. Dort soll am Sonntag der Große Preis von Saudi-Arabien stattfinden.

Bedingung für Waffenstillstand genannt

Rebellenführer Mahdi al-Maschat kündigte die "Aussetzung der Raketen- und Drohnenangriffe und aller militärischen Aktionen für einen Zeitraum von drei Tagen" an. Zudem stellte er einen "dauerhaften" Waffenstillstand in Aussicht: "Wir sind bereit, diese Erklärung in eine endgültige und dauerhafte Verpflichtung umzuwandeln", erklärte er.

Die Bedingung dafür sei, dass "Saudi-Arabien sich dazu verpflichtet, die Belagerung zu beenden und seine Angriffe auf den Jemen ein für alle Mal einzustellen".

Saudi-Arabien hatte auf die Angriffe der Huthis vom Freitag mit Vergeltungsangriffen auf die Städte Sanaa und Hodeida reagiert. Dabei wurden vier mit Sprengstoff beladene Boote zerstört. Auf die Ankündigung der Huthi-Rebellen zu einer Feuerpause reagierte das Land zunächst nicht. (APA, 26.3.2022)