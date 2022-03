Die Aufholjagd der Slowenen in Planica blieb unbelohnt. Kobayashi holt Weltcup-Gesamtsieg

Österreich holt den Nationencup. Foto: APA/AFP/JURE MAKOVEC

Österreichs Skisprung-Mannschaft hat am Sonntag trotz einer Aufholjagd der Slowenen erstmals seit 2014 den Nationencup bei den Männern geholt. Mit 540 Punkten Vorsprung war die Truppe von Andreas Widhölzl nach Planica gekommen, lediglich 47 Zähler waren es am Ende. Im letzten Einzelbewerb der Saison sorgten der Norweger Marius Lindvik und der Japaner Yukiya Sato auch dafür, dass die auf den Plätzen drei bis sieben gelandeten Gastgeber die Weltcup-Kugel nicht holten.

Denn die Österreicher waren mit Michael Hayböck als Zehnter unmittelbar vor Stefan Kraft doch weiter hinten als erhofft platziert. Den Gesamtsieg im Einzel sicherte sich nun auch in der Endwertung der Japaner Ryoyu Kobayashi, dem ein achter Platz am Sonntag klar reichte, um den einzigen Verfolger Karl Geiger (16.) auf Distanz zu halten. Für Kobayshi war es sein zweiter Gesamt-Weltcupsieg nach 2018/19, ebenso wie für Japan. (APA, 27.3.2022)

Ergebnisse des Weltcup-Skifliegens beim Saisonfinale in Planica vom Sonntag:

1. Marius Lindvik (NOR) 455,1 (241,5/245,5)

2. Yukiya Sato (JPN) 446,8 (236,5/242,5)

3. Peter Prevc (SLO) 438,6 (235,5/240,0)

4. Timi Zajc (SLO) 437,2 (233,0/240,0)

5. Anze Lanisek (SLO) 435,7 (231,0/244,5)

6. Ziga Jelar (SLO) 435,2 (239,0/232,0)

7. Cene Prevc (SLO) 425,4 (241,0/246,0)

8. Ryoyu Kobayashi (JPN) 423,7 (235,5/230,5)

9. Dawid Kubacki (POL) 422,5 (231,0/235,0)

10. Michael Hayböck (AUT) 421,7 (226,0/244,5)

11. Stefan Kraft (AUT) 421,6 (232,0/228,0)

12. Halvor Egner Granerud (NOR) 419,0 (218,0/243,5)

. Piotr Zyla (POL) 419,0 (237,5/221,5)

14. Kamil Stoch (POL) 416,3 (225,0/231,5)

15. Johann Andre Forfang (NOR) 412,7 (220,5/237,0)

16. Karl Geiger (GER) 409,1 (225,0/242,0)

17. Manuel Fettner (AUT) 406,6 (223,5/231,5)

18. Andreas Wellinger (GER) 405,6 (223,0/230,0)

19. Daniel Huber (AUT) 390,6 (218,5/225,0)

20. Lovro Kos (SLO) 389,4 (219,5/227,0)

21. Jan Hörl (AUT) 388,9 (214,0/230,5)

22. Daniel Tschofenig (AUT) 376,1 (208,5/221,5)

23. Constantin Schmid (GER) 374,1 (210,0/223,0)

24. Markus Eisenbichler (GER) 372,6 (209,5/220,0)

25. Gregor Deschwanden (SUI) 367,6 (208,0/217,0)

26. Naoki Nakamura (JPN) 348,1 (211,5/203,0)

27. Stephan Leyhe (GER) 348,0 (204,5/208,0)

28. Severin Freund (GER) 344,1 (190,5/215,0)

29. Junshiro Kobayashi (JPN) 313,0 (188,0/196,5)

30. Killian Peier (SUI) 284,8 (175,0/188,0)