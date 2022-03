Das Gesundheitsministerium arbeitet an der Behebung technischer Probleme

Am Sonntag gab es Probleme bei der Übermittlung der Corona-Neuinfektionen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Aufgrund technischer Probleme konnten am Sonntag weiterhin keine bereinigten Zahlen zu den Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich veröffentlicht werden. Es sei auch möglich, dass heute keine entsprechenden Daten mehr veröffentlicht werden, hieß es seitens des Gesundheitsministeriums zur APA. Das Ministerium arbeite aber "intensiv an der Behebung des Problems". (APA, 27.3.2022)