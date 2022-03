BESTER FILM "CODA"

BESTE REGIE Jane Campion ("The Power Of The Dog")

BESTE HAUPTDARSTELLERIN Jessica Chastain ("The Eyes Of Tammy

Faye")

BESTER HAUPTDARSTELLER Will Smith ("King Richard")

BESTE NEBENDARSTELLERIN Ariana DeBose ("West Side Story")

BESTER NEBENDARSTELLER Troy Kotsur ("CODA")

AUSLANDSOSCAR "Drive My Car" (Japan)

BESTER ANIMATIONSFILM "Encanto"

BESTES ORIGINALDREHBUCH "Belfast"

BESTES ADAPTIERTES DREHBUCH "CODA"

BESTE KAMERA "Dune"

BESTER SCHNITT "Dune"

BESTES KOSTÜMDESIGN "Cruella"

BESTES PRODUKTIONSDESIGN "Dune"

BESTES MAKE-UP UND HAARE "The Eyes Of Tammy Faye"

BESTE VISUELLE EFFEKTE "Dune"

BESTER SOUND "Dune"

BESTE MUSIK "Dune"

BESTER SONG "No Time To Die" ("James Bond – No Time

To Die")

BESTER DOKUMENTARFILM "Summer Of Soul"

BESTER DOKUMENTARKURZFILM "The Queen Of Basketball"

BESTER ANIMIERTER KURZFILM "The Windshield Wiper"

BESTER KURZFILM "The Long Goodbye"