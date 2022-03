Elon Musk hat bei diesen Aussichten gut lachen. Foto: IMAGO/Political-Moments

Im Kampf um den Titel des reichsten Menschen der Welt hat der US-Unternehmer Elon Musk zuletzt immer mehr Land gegen Leute wie Jeff Bezos und Bill Gates gewonnen. Das wird sich laut einer Studie von Tipalti Approve wohl auch nicht ändern. Sie sieht Musk im Jahr 2024 als reichsten Mann der Welt und zudem als ersten Billionär.

"Seit 2017 ist der Reichtum von Musk pro Jahr im Schnitt um 129 Prozent gestiegen", heißt es in der am Montag veröffentlichten Studie. Das würde bedeuten, dass der Tesla-Chef bereits in zwei Jahren dem "Billionärsklub" beitreten könnte. Im Alter von 52 Jahren wäre er dann etwa 1,38 Billionen Dollar schwer.

Hauptverantwortlich dafür ist unter anderem Space X, das sich in den letzten Jahren als sehr lukrativ erwiesen hat. Musk hat es mit diesem Unternehmen geschafft, regelmäßig Regierungen und auch zahlungskräftige Privatunternehmen als Kunden zu gewinnen, die unter anderem Satelliten, Teile für die Internationale Raumstation (ISS) oder auch Menschen ins All befördern wollen.

Klub der Reichen

Für die Studie wurden die jährlichen Einkommen der reichsten Menschen der Welt verglichen und basierend auf diesen Daten geschätzt, wer davon in absehbarer Zeit zum Billionär aufsteigen könnte. Bereits im Jänner 2022 war Musk laut der Agentur Bloomberg der reichste Mensch der Welt , wodurch Amazon-Gründer Bezos nach fast vier Jahren auf Platz zwei verdrängt wurde.

Musks Nettovermögen lag zu diesem Zeitpunkt konstant bei 188,5 Milliarden Dollar, 1,5 Milliarden Dollar höher als das von Bezos. Umso überraschender war es, als im Februar erneut Bezos den ersten Platz übernahm. Dieses verrückte Rennen hat Musk derzeit wieder zu seinen Gunsten entschieden, aber die Weltwirtschaft ist aktuell nicht gut vorhersehbar. Was also bis 2024 noch alles passiert, bleibt abzuwarten. (red, 28.3.2022)