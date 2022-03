Der Eklat bei der Oscar-Verleihung wirft mehrere Fragen auf – unter anderem auch, ob Gewalt in solch einer Situation gerechtfertigt ist

Das legendäre Batman-Meme wurde ebenfalls dem Anlass entsprechend angepasst. Foto: Twitter/LINEKELA_ON_I

Man kann dem Watschn-Video auf Social Media oder auch auf der Startseite vieler Tageszeitungen gerade kaum ausweichen. Will Smith stapft zornigen Blickes auf die Bühne der Oscar-Verleihung und gibt dem Moderator Chris Rock vor einem Millionenpublikum eine Ohrfeige. Dieser ist völlig perplex und versucht nach einigen gestammelten Worten wieder zum Programm überzugehen.

Auslöser war ein Witz – eine schlechte Punchline – über Smiths Frau, Jada Pinkett Smith. Rock hatte sich einen Scherz über ihren Haarverlust erlaubt: Diesen fand kaum jemand lustig – die Frau leidet unter einer Autoimmunerkrankung. Es dauerte nicht lange, bis die Reaktion von Will Smith viral ging und die Watschn sich wie ein Lauffeuer verbreitete.

Das Video in seiner vollen Länge:

Eine Fotocollage zeigt die fassungslosen Gesichter der Promis im Raum. Offene Münder und Staunen – nur Ryan Gosling scheint sich über die Situation amüsieren zu können.

Zahlreiche deutsche Nutzer greifen auch die kurz davor verteilte Backpfeife gegen Olli Pocher im deutschen Fernsehen auf.

Viel diskutiert wird darüber, ob in solch einer Situation Gewalt in dieser Form eine valide Reaktion sein kann. Auch aufgrund der gemeinsamen Vorgeschichte, in der Rock offenbar die Smith-Familie schon einmal beleidigt hatte.

Die meisten nutzen den Eklat allerdings einfach als Inspiration, witzige Dinge zu posten, wie das auch in der Vergangenheit bei solchen Ereignissen der Fall war. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob Smith seinen Oscar aufgrund der Aktion gegen Rock eventuell zurückgeben muss.

Interessanterweise findet sich kein Vergleich mit den Golden Globe Awards, bei denen Ricky Gervais Jahr für Jahr das Publikum beleidigte und oftmals unter die Gürtellinie zielte. Gewalt gegen den Moderator wurde aber nie angedroht oder ausgeführt. Nur verbal wurde immer wieder zurückgeschlagen.

Fire Films

Nicht nur Verlierer

Tatsächlich gab es abseits dieses Eklats auch noch eine Oscar-Verleihung, bei der die besten Filme und Schauspielerinnen ausgezeichnet wurden. Erstmals gewann beispielsweise eine Streaming-Produktion den Oscar für den besten Film. Eine ausführliche Nachbesprechung zur Oscar-Verleihung kann man übrigens hier nachlesen. (red, 28.3.2022)