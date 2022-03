Die Nonstop-Verbindung zwischen Dallas und Melbourne soll Anfang Dezember 2022 starten. Foto: imago images/Stefan Zeitz

Wenn alles gut geht, wird die Liste der "längsten Flüge der Welt" heuer einen Superlativ erweitert. Denn Qantas plant eine Direktverbindung zwischen Melbourne und Dallas. Die australische Fluggesellschaft kündigte an, dass die neue Strecke am 2. Dezember 2022 aufgenommen und mit Boeing 787 Dreamlinern bedient werde. Das berichtet CNN Travel. Dort ist auch zu lesen, dass Qantas mehrere Langstreckenflüge in die Vereinigten Staaten anbietet, aber dies das erste Mal in der Geschichte sei, dass eine kommerzielle Fluggesellschaft eine Nonstop-Verbindung zwischen Dallas und Melbourne eingerichtet hat. Die berechnete Flugzeit beträgt 17 Stunden. Da muss man schon einiges an "Sitzfleisch" mitbringen. Tickets für den Eröffnungsflug sind ab sofort erhältlich.

Wer noch eine halbe Stunde länger im Flieger sitzen möchte und schon in der Gegend ist, der könnte es mit dem Direktflug zwischen Auckland und New York City versuchen, den Air New Zealand letzte Woche in den Flugplan aufgenommen hat. 17 Stunden und 35 Minuten sind dafür veranschlagt. Es ist eine Premiere für die Kiwi-Fluglinie. Den derzeit längsten Passagierflug der Welt bietet derzeit allerdings Singapore Airlines zwischen Singapur und New York City an. Dauer: 18 Stunden. (red, 30.3.2022)

