Moderator Oliver Feicht rückt Politiker wie den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ins Bild. Foto: feicht.at

Wien – "Was geht up in Wien"? heißt ein neues Format des Wiener Stadtsenders W24, das durch alle 23 Bezirke führen soll. Sendungsmoderator Oliver Feicht spricht mit Bezirksvorsteherinnen und Bezirksvorstehern über Projekte, aktuelle Ereignisse sowie Privates und lässt sich die Lieblingsplätze im Grätzl zeigen, teilte der Sender in einer Aussendung mit. Zu sehen ist "Was geht up in Wien"? immer samstags um 19.15 Uhr auf W24 und w24.at.

Den Sendungsauftakt machen die Bezirke Liesing mit Bezirksvorsteher Gerald Bischof, Simmering mit Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und Landstraße mit Bezirksvorsteher Erich Hohenberger. Kabarettist Alexander Sedivy wirft in "Sedivys Schmankerlkiste" in jeder Sendung einen "humorvollen Blick auf ganz besondere Highlights aus jedem Bezirk", heißt es.

W24 befindet sich im Eigentum der WH Media, die wiederum eine 100-prozentige Tochter der Wien Holding ist. (red, 28.3.2022)