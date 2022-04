Das Geschäftsreiseportal Travelperk hat sowohl Städte als auch Strandreiseziele auf drei Kriterien hin abgeklopft: Was kosten Unterkünfte vor Ort? Wie sieht es mit der Zeitverschiebung aus? Und wie angenehm ist das Klima dort im Frühjahr, also wenn man jetzt aufbrechen möchte? Mituntersucht wurde zudem ein sehr relevantes Kriterium für Remotearbeiter: Wie ist die durchschnittliche Geschwindigkeit des Internet in dem Land in Megabits pro Sekunde (Mbps)? Der klare Sieger in dieser Kategorie ist mit 232 Mbps vielleicht ein wenig überraschend Bukarest in Rumänien. Die durchschnittliche Nächtigungspreis beträgt aktuell 54 Euro.