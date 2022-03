Was für manche unvorstellbar und unbequem ist, ist für viele die Freiheit pur: mit dem Campervan, Auto, Zug oder Bus loszufahren und den Urlaub in der freien Natur zu verbringen. Vor allem die letzten beiden Pandemiejahre haben dem Campen einen enormen Aufschwung gegeben.

Wohnmobil, Wohnwagen oder einfach mit dem Zelt – wie campen Sie am liebsten? Foto: imago images / blickwinkel

Je nachdem, wo man unterwegs ist, ist es aber gar nicht immer so einfach, einen geeigneten Camping- oder Stellplatz zu finden. In vielen europäischen Ländern – so auch in Österreich – ist Wildcampen, also das Abstellen eines Campervans oder das Aufstellen eines Zeltes abseits von gekennzeichneten Plätzen, verboten. Ausnahmen sind einige nordische Länder, wie zum Beispiel Schweden. Hier wird einem durch das Jedermannsrecht, und sofern man niemanden stört und Müll hinterlässt, ermöglicht, wild zu campen. Für "ktm or bust" die beste Art, seinen Urlaub zu verbringen:

An beliebten Destinationen wie Kroatien, Italien, Frankreich oder Spanien sollte man sich aber vor allem in der Hauptsaison im Sommer vorab über geeignete Campingplätze informieren und reservieren. Denn viele Plätze sind schnell ausgebucht – auch heuer wird ein regelrechter Ansturm erwartet. "stierwascherln" berichtet von seiner Frankreich-Reise:

Welche Campingplätze können Sie empfehlen?

Wo und auf welche Art und Weise waren Sie beim Campen bereits unterwegs? Welche Erfahrungen haben Sie in Österreich gemacht? Welche in Europa und anderen Ländern der Welt? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Tipps im Forum! (mawa, 29.3.2022)