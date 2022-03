Der noch zuständige ÖFB-Teamchef Franco Foda während einer Trainingseinheit. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – ÖFB-Teamchef Franco Foda bestätigte heute, Montag, im Rahmen einer Pressekonferenz des Österreichischen Fußball-Bundes, dass das Match am Dienstag gegen Schottland das letzte Länderspiel unter seiner Leitung sein werde und seine Tätigkeit als Cheftrainer damit einen Schlusspunkt finde. "Ich habe mir in den letzten Tagen nach dem Spiel sehr viele Gedanken gemacht, was logisch war, nachdem wir uns nicht für die WM qualifiziert haben. Ich übernehme die volle Verantwortung, somit ist meine Trainertätigkeit nach dem morgigen Spiel beendet", bestätigte Foda in der Pressekonferenz, wenige Tage vor dem Auslaufen seines Vertrags.

Eine Vertragsverlängerung konnte bisher trotz der Niederlage gegen Wales im WM-Play-off nicht völlig ausgeschlossen werden. Fodas Vertrag war auf den letzten Märztag begrenzt. Die Entscheidung, als Teamchef abzutreten, sei am Sonntag gefallen. Im November 2017 hatte er die Leitung des ÖFB-Teams übernommen und qualifizierte sich mit Österreich für die Europameisterschaft 2020. Unklar ist bisher, wer ihm nachfolgen wird. (Kiyoko Metzler, 28.3.2022)