Ukraine-Krieg

Luftangriff auf Bahnhof: Das Blutbad von Kramatorsk

Der Angriff in der Ostukraine forderte dutzende Tote. Viele Menschen wollten von dort in Richtung Westen flüchten. In Borodjanka wurden Tote in Wohnblöcken entdeckt. Die EU-Spitze besuchte Kiew