Internationale Pressestimmen

DEUTSCHLAND:

"Bild": "Verstappen schon wieder wie ein Weltmeister! Titelverteidiger zieht in Saudi-Arabien in einem spektakulären Überholmanöver an Leclerc vorbei und siegt. Er ist wieder da!"

"Süddeutsche Zeitung": "Verstappen gegen Leclerc, es war die Neuauflage des Duells, das sich die Chefpiloten von Red Bull und Ferrari schon vor einer Woche in der Schlussphase des Saisonauftakts in Bahrain geliefert hatten. Mit zwei entscheidenden Unterschieden: Diesmal blieb Verstappen vorne, diesmal versagte nicht der Benzinfluss an seinem Rennwagen. Und so zeichnet sich jetzt schon ein Zweikampf am Horizont ab, ein neuer Dualismus, der die kommenden 21 Rennen prägen dürfte."

GROSSBRITANNIEN:

"The Guardian": "Nach einem Wochenende, an dem das Drama jenseits der Strecke im Vordergrund stand, schaffte es der saudi-arabische Grand Prix endlich, das Rennen in den Mittelpunkt zu stellen. An der Spitze gab es eine Sondervorstellung, der packende Kopf-an-Kopf-Kampf, in dem Max Verstappen schließlich Charles Leclerc besiegte, während beide Fahrer in dieser Saison als klare Titel-Protagonisten hervorgingen."

"Sun": "Max Verstappen tauschte Schläge mit Charles Leclerc an der Spitze eines epischen Kampfes in Saudi-Arabien aus – während Lewis Hamilton im Staub zurückgelassen wurde."

ITALIEN:

"La Gazzetta dello Sport": "Max Verstappen hatte die Revanche, aber Ferrari und Charles Leclerc sind stärker denn je. In Arabien Applaus für den Red-Bull-Weltmeister, der es gestern geschafft hat, das Kunststück seines Teamkollegen Sergio Perez nachzuahmen und den wilden Monegassen des Cavallino zu Fall zu bringen."

"Corriere della Sera": "Ein kolossales Spektakel war nötig, um Tage der Angst, der ständigen Anspannung zu mildern. [...] Mit Max Verstappen, der den Schlag zurückgab, den er in Bahrain erhalten hatte, und einem klebrigen Leclerc. Wie bei einem Radrennen war der Ausgang bis auf die letzten Meter offen."

SPANIEN:

"AS": "Der einzige Wermutstropfen, wenn man einen suchen will, ist, dass das Herz des Fans vielleicht nicht gewappnet ist für eine weitere Saison voller Emotionen bis zur letzten Runde."

SCHWEIZ:

"Blick": "Die Formel 1 hat ein neues Königsduell."