Ein handelsüblicher Corona-Selbst-Test. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Am Montag wurden von den Behörden in Österreich 22.201 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit gab es bisher seit Ausbruch der Pandemie 3.747.582 positive Testergebnisse. Die Sieben-Tages-Inzidenz je 100.000 Personen ist mit 2.793 aber weiterhin hoch. 14 weitere Personen sind an oder mit Covid-19 verstorben. Insgesamt sind österreichweit 15.706 Personen mit einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben. (red, 28.3.2022)