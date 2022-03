Helsinki–Lappland

Der bekannteste Nachtzug in den Norden Finnlands nennt sich Santa-Claus-Express. Die Garnitur fährt tatsächlich (auch) mitten im Winter um Weihnachten von Helsinki nach Rovaniemi und Kemijärvi. In weniger als 15 Stunden gelangen Liebhaber karger Landschaften ganzjährig an einen magischen Ort, wo die Sonne im Sommer wochenlang ununterbrochen scheint und sich im Winter ewig nicht blicken lässt. Die doppelstöckige Garnitur ist sehr komfortabel, es lässt sich sogar das eigene Auto huckepack nehmen. Wer allerdings schon bis Helsinki mit dem Zug reisen will, sollte sich an Spezialisten für Zugreisen wie Traivelling wenden. Machbar ist jedenfalls auch diese Variante.

Nachtzüge nach Lappland