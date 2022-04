So war die Uni

Raus aus der Schule, raus aus dem Elternhaus, rein in die Freiheit – für viele führt der Weg dabei an die Universität. Auch für mich. Nach zwölf Jahren Schule hatte ich genug von Stundenplänen und schrieb mich für Politikwissenschaft an der Uni Wien ein. Tatsächlich studierte ich aber erst einmal das Uni-Leben selbst: Anmeldefristen, Voraussetzungsketten, Anrechnungsbescheide – all das muss man sich zunächst erarbeiten, und das, wie alles auf der Uni, selbstständig.

Wer sich, wie ich damals, nicht zu hundert Prozent sicher ist, was er mit seinem Leben anstellen will, kann mit einem Uni-Bachelorstudium wenig falsch machen. Die meisten Studienrichtungen sind so breit angelegt, dass man sich später noch in viele Richtungen spezialisieren kann. Zumindest die Studiengänge ohne Aufnahmeprüfung sind außerdem ebenso schnell an- wie abgemeldet, was zumindest mich zu Kurzausflügen in andere Institute animiert hat.

Spätestens im halb abgeschlossenen Theaterwissenschaftsstudium lernte ich: An der Uni wird geforscht, nicht gemacht. Eine Erkenntnis, die so manchem Studienkollegen, der von einer Bühnenkarriere träumte, erst in der staubtrockenen Inszenierungsanalyse-Vorlesung dämmerte.

Was man wie intensiv zu welchem Zeitpunkt studiert und ob man das in sechs oder 16 Semestern tut, bleibt jedem auf der Uni selbst überlassen. Nur die Selbstdisziplin muss man aufbringen.