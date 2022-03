Seziert unermüdlich die Beweisstücke in einem scheinbar eindeutigen Mordprozess: Henry Fonda in "Die zwölf Geschworenen", HR, 23.35 Uhr. Foto: HR/Degeto

19.40 REPORTAGE

Re: Danny und die gute Küche – Ein Australier begeistert ein italienisches Dorf Danny McCubbin, einst für TV-Koch Jamie Oliver tätig, hat mitten in der Pandemie auf Mussomeli in Sizilien eine Nachbarschaftsküche eröffnet. Mit The Good Kitchen bietet er nicht nur Essen für sozial schwache Menschen an, sondern auch einen Raum zum Austausch. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Atomkraft, die grüne Zukunft? Wegen ihrer geringen CO2-Emissionen wird Kernkraft in jüngster Zeit vermehrt dafür gepriesen, eine klimafreundliche, "grüne" Energiequelle zu sein. Allerdings bringt sie auch viele Risiken mit sich, von der Ableitung radioaktiver Stoffe in die Umwelt über den Atommüll, der hunderttausende Jahre gefährlich bleibt, bis zu Katastrophen wie in Tschernobyl und Fukushima. Bis 21.50, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Krisenführung. Live zu Gast im Studio ist Karoline Edtstadler, Ministerin für EU und Verfassung, ÖVP / Deutsche Kehrtwende / Umgang mit Teuerung / Verwirrende Corona-Regeln. Bis 22.00, ORF 2

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer Die Doku Das Geheimnis der Gesundheit geht neuen Ansätzen in der Medizin und dem Einfluss von Seele, Psyche, Lebenseinstellung und Religion auf die Gesundheit nach. Um 23.25 wird unter dem Titel Hauptsach’ gsund! gefragt, ob es auch Werte gibt, für die es sich lohnt, die Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Bis 0.00, ORF 2

23.25 GERICHTSDRAMA

Die zwölf Geschworenen (12 Angry Men, USA 1957, Sidney Lumet) Ein Geschworener (Henry Fonda) bringt die anderen elf dazu, ihre hastige Entscheidung in einem Mordprozess gegen einen 18-jährigen Puerto Ricaner noch einmal zu überdenken. Der grandiose Ensemblefilm ist das Regiedebüt von Sidney Lumet (Serpico), der seinen Ruf als Meister des Justizfilms und New-York-Spezialist noch oft bestätigen sollte. Bis 1.00, HR

23.35 LUSTIG

Science Busters – Wer nichts weiß, muss alles glauben Um Wissenschaft gegen Heimwerken und Verschwörungen geht es bei der Truppe um Mastermind Martin Puntigam. Bis 0.00, ORF 1

0.00 DRAMA

Hanne (D 2018, Dominik Graf) Hanne ist gerade Pensionistin geworden, als sie erfährt, dass sie möglicherweise Leukämie hat. In drei Tagen sollen ihr Laborresultate Gewissheit verschaffen. Dominik Graf zeigt Iris Berben als starke Frau in einem Wechselbad der Gefühle. Bis 1.30, ORF 2

0.15 HISTORIENDRAMA

Diplomatie (D/F 2014, Volker Schlöndorff) Der schwedische Generalkonsul (André Dussollier) versucht 1944 den deutschen General Dietrich von Choltitz (Niels Arestrup) von der Zerstörung Paris’ abzuhalten. Von Volker Schlöndorff (Die Blechtrommel) als fesselndes Kammerspiel inszeniert. Bis 1.35, SWR