Hier sind die Mediennews vom Montag:

Russland Unabhängige russische "Nowaja Gaseta" stellt Erscheinen ein Bis zum Ende des Kriegs – Russland stuft Deutsche Welle als "ausländischen Agenten" ein

Serienanalyse "Bridgerton": Die zweite Staffel löst die Erwartungen nicht ein Filmwissenschafterin Melanie Letschnig sieht in der zweiten Staffel der Netflix-Serie grobe Mängel, doch immerhin Reste eines starken politischen Statements

Urteil Fellner-Klage auf Presseförderung für "Österreich" stattgegeben Gratiszeitung oe24 sei nicht Tageszeitung "Österreich" zuzurechnen – Urteil nicht rechtskräftig

Vorarlberg ÖVP-Wirtschaftsbund zeigte sich rund um brisante Steuerprüfung selbst an Der Vorarlberger Wirtschaftsbund dürfte große Summen an die ÖVP weitergeleitet haben, ohne diese zu versteuern. Deshalb soll er sich selbst angezeigt haben

TV-Tagebuch Ein Land im Krankenstand bei "Im Zentrum": Desperat im Flurschaden Die Regierung habe in Sachen glaubwürdige Kommunikation und Vertrauen "offenbar ausgespielt", sagte Politologe Peter Filzmaier

Prozess Prozess wegen Journalistenmordes in der Slowakei erneut verschoben Auch Staatsanwaltschaft beklagte Befangenheit zuständiger Richter

Presse- und Meinungsfreiheit Afghanische Medien dürfen Programm westlicher Sender nicht zeigen Deutsche-Welle, BBC und Voice of America betroffen

Fußball Sky sichert sich Fußballrechte an britischer Frauenliga Alle Live-Übertragungen und weitere Magazine für 2022/2023. Die Barclays FA Women's Super League gilt als Vorbild hinsichtlich der Professionalisierung im Frauenfußball

Programm Wiener Stadtsender W24 startet Grätzl-Format "Was geht up in Wien"? Moderator Oliver Feicht spricht samstags um 19.15 Uhr mit Bezirksvorsteherinnen und Bezirksvorstehern über aktuelle Projekte

Tourismus-Neustart Werbung für Fluggesellschaft: Kylie Minogue, Hugh Jackman und Ash Barty im neuen Qantas-Clip TV-Spot mit zwei Jahren Verspätung veröffentlicht

Happy Birthday Kelly aus "Beverly Hills, 90210": US-Schauspielerin Jennie Garth wird 50 Jahre alt Jennie Garth wurde als Kelly Taylor berühmt und lebt weiter hauptsächlich vom Ruhm aus alten "Beverly Hills"-Tagen

Switchlist Bauer unser, Der letzte Zug von Gun Hill, Banklady: TV-Tipps für Montag Die Lawinensprenger, Glutenfrei, laktosefrei – Der Haken an Vermeidungsprodukten, Kulturmontag, Du sollst nicht langweilen: Billy Wilder – Mit Radiotipps

