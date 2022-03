Roman Abramowitsch wollte offenbar trotz Vergiftung weiter vermitteln. Das rezenteste Bild zeigt den in Europa sanktionierten Oligarchen in der VIP-Lounge am Flughafen von Tel Aviv. Foto: Reuters

Der russische Oligarch Roman Abramowitsch und ukrainische Vertreter sollen nach einem gemeinsamen Treffen in Kiew kurz nach Kriegsbeginn einige Symptome einer mutmaßlichen Vergiftung entwickelt haben. Inzwischen hätten sie sich erholt. Das berichtet unter anderem das "Wall Street Journal" unter Berufung auf anonyme Quellen.

Demnach sollen Abramowitsch, der mit ukrainischer und russischer Erlaubnis zwischen Moskau, Lemberg und anderen Verhandlungsorten hin und her pendelte, sowie zwei hochrangige Mitglieder des ukrainischen Verhandlungsteams nach dem Treffen am 3. März folgende Symptome gezeigt haben: rote Augen, schmerzhaftes Tränen und schälende Haut im Gesicht und auf den Händen. Welches Gift zum Einsatz gekommen sein könnte, ist nicht bekannt.

Die Rechercheplattform "Bellingcat" sprach von drei Betroffenen auf der ukrainischen Seite. Nach Informationen des "Guardian" sei Abramowitsch gar für einige Stunden vorübergehend erblindet und dann in der Türkei behandelt worden. Der "Spiegel"-Reporter Fidelius Schmid berichtete auf Twitter, er habe ebenfalls Informationen darüber, dass Abramowitsch und einige Delegierte nach besagtem Treffen neben einem Brennen in den Augen und auf der Haut auch an extremen Kopfschmerzen litten.

Die Informanten des "Wall Street Journal" machen Hardliner in Moskau für den mutmaßlichen Giftanschlag verantwortlich und sprechen von einem Versuch, die Gespräche zu sabotieren. Eine Person aus dem Umfeld Abramowitschs sagte, es sei unklar, wer die Verhandler ins Visier genommen habe. Außerdem hätten westliche Experten keine Erklärung für die Symptome liefern können. Reuters berichtet ebenfalls von einer Quelle, die den Vorfall bestätigt – demnach wollte sich Abramowitsch von dem Vergiftungsversuch nicht aufhalten lassen.

Der Zustand von Abramowitsch und den Ukrainern hätte sich seither verbessert, ihr Leben ist laut dem Bericht des "Wall Street Journal" nicht mehr in Gefahr. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der sich offenbar ebenfalls mit Abramowitsch getroffen hatte, sei nicht betroffen. Sein Sprecher bestätigte, nichts von Vergiftungssymptomen bei Selenskyj zu wissen. Der Kreml wollte den Bericht auf Nachfrage des "Wall Street Journal" bislang nicht kommentieren.

Abramowitsch vermittelt offenbar schon seit Wochen auf höchster Ebene zwischen Kiew und Moskau. Zuletzt hatte Moskau lediglich bestätigt, dass der Oligarch eine frühe Rolle in den Friedensgesprächen gespielt habe, inzwischen würden diese aber in den Händen der Verhandlungsteams liegen. Nach Angaben der "Financial Times" hat der russischen Präsident Wladimir höchstpersönlich Abramowitsch zu Kriegsbeginn mit der Vermittlung beauftragt.

Einem aktuellen Bericht der britischen "The Times" zufolge ist Abramowitsch weiterhin aktiv: Er sei vergangenen Mittwoch von Istanbul nach Moskau geflogen, um Putin eine handgeschriebene Notiz von Selenskyj zu überbringen. Putins Antwort soll Abramowitsch demnach noch am selben Tag ukrainischen Unterhändlern überbracht haben.

In die EU darf der russische Multimilliardär aber offiziell nicht mehr einreisen: Er gehört seit Mitte März zu denjenigen Personen, gegen die wegen des russischen Einmarschs in der Ukraine EU-Strafmaßnahmen gelten. Konkret bedeutet dies auch, dass die in der EU vorhandenen Vermögenswerte des bisherigen Eigentümers des britischen Fußballclubs FC Chelsea eingefroren werden müssen. Das Vermögen von Abramowitsch wurde vom US-Magazin "Forbes" auf zuletzt 7,2 Milliarden US-Dollar geschätzt. (Flora Mory, 28.3.2022)