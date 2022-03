Wer in den vergangenen Tagen und Wochen in der Natur unterwegs war, hat sicherlich bemerkt, wie trocken Wiesen und Wälder sind. Trotzdem zeigen sich viele Sträucher und Bäume von ihrer schönsten Seite. Ob die Marillenblüte in Niederösterreich, üppig blühende Bäume in den Straßen Wiens oder Tiere und Insekten, die sich der Natur erfreuen – die Community hat die schönsten Seiten des Frühlings fotografisch festgehalten:

Maria Untersulzner hat gleich mehrere Fotos geschickt – mit Grüßen aus Südtirol, wo sich der Frühling von seiner schönsten Seite zeigt. Foto: Maria Untersulzner Foto: Maria Untersulzner Foto: Maria Untersulzner "Ätsch, der Winter ist vorbei" – diesen Moment hat Stefan Brandstetter festgehalten. Foto: Stefan Brandstetter Das Blütenmeer vor der Votivkirche in Wien-Alsergrund, fotografiert von Markus Glaser. Wo war Michael Chmelar hier wohl unterwegs? Foto: Michael Chmelar Hase "Schnuffel". Foto: Flo Gl Die Steinhofgründe in Wien in der Abenddämmerung. Foto: Anna Fekete Na, wer ist denn da? Foto: Helga Schöller Auch vor der Ulrichskirche in Wien-Neubau blühen die ersten Bäume. Foto: Lilo Weber Katja Ranochas Hund scheint auch schon in Frühlingsstimmung zu sein. Foto: Katja Ranocha Die Temperaturen am Wochenende eigneten sich für die ersten Ausflüge im Freien. Almuth Leichtenmüller hat Krokusse ins Visier genommen. Foto: Almuth Leichtenmüller Die Marillenblüte im Weinviertel hat Birgit Graf fotografiert. Foto: Birgit Graf Was für eine Aussicht – vom Dach des Ikea Wien-Westbahnhof. Foto: Nicole P Lisl Beali hat Margeriten fotografiert. Foto: Lisl Beali Ein Blick in den Himmel lohnt sich – zum Beispiel im Setagaya-Park in Wien-Döbling. Foto: Anna Bretschbeider Lukas Theil hat einen Feuersalamander gesichtet. Foto: Lukas Theil Bienen auf Nahrungssuche, fotografiert von Theresa M. Foto: Theresa M. Ein wunderschönes Foto von Mohnblumen hat Theresa M. geschickt. Haben auch Sie Frühlingsfotos gemacht? Schicken Sie uns Ihre besten Bilder an userfotos@derStandard.at! Eine Auswahl der Einsendungen wird veröffentlicht. Durch die Übermittlung eines Fotos gewähren Sie dem STANDARD die Nutzungsrechte für die Veröffentlichung auf der Website sowie den Social-Media-Kanälen. Für die Veröffentlichung wird kein Honorar gezahlt. Weiters erklären Sie mit der Übermittlung, alle Rechte am Bild zu besitzen. (mawa, 30.3.2022) Foto: Theresa M.