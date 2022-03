Die verdächtige Person wurde in der Früh gesichtet. Der 46-jährige Schulwart selbst ist seinen Stichverletzungen noch an Ort und Stelle erlegen

Der Verdächtige gehörte offenbar nicht zur Schule. (Symbolbild) Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Am Montagvormittag ist der Schulwart einer Volksschule in der Hoefftgasse in Wien-Simmering mit Stich- und Schnittwunden aufgefunden worden. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der 46-Jährige an Ort und Stelle, berichtete die Polizei. Die Hintergründe waren am Abend "noch völlig unklar", wie ein Sprecher der Exekutive sagte.

Zwei Zeugen sahen einen Mann beim Hinausgehen der Bildungseinrichtung. Dieser gehörte offenbar nicht zur Schule. (APA, 28.3.2022)