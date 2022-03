Will Smith (rechts) hat dem Komiker Chris Rock bei der Oscar-Gala eine harte Ohrfeige verpasst. Foto: BRIAN SNYDER

Die Oscar-Akademie hat den Angriff von Hollywood-Star Will Smith gegen den Komiker Chris Rock bei der diesjährigen Oscar-Gala verurteilt und eine Untersuchung eingeleitet. "Die Akademie verurteilt die Handlungen von Herrn Smith bei der gestrigen Show", erklärte die Academy of Motion Picture Art and Sciences am Montag. "Wir haben offiziell eine formale Untersuchung zu dem Vorfall eingeleitet und werden weitere Schritte und Konsequenzen (...) prüfen."

Smith hatte Rock bei der Oscar-Gala am Sonntagabend auf der Bühne des Dolby Theatre in Hollywood eine harte Ohrfeige verpasst, nachdem der Komiker einen Witz über Smiths unter Haarausfall leidende Ehefrau Jada Pinkett Smith gemacht hatte. Kurz Zeit später wurde Smith für seine Rolle in dem Film "King Richard" mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. In seiner Dankesrede entschuldigte sich Smith unter Tränen bei der Oscar-Akademie und den anderen Nominierten – nicht aber bei Chris Rock. (APA, 28.3.2022)