[Livebericht] Russland und die Ukraine verhandeln heute in Istanbul – Biden verteidigt Putin-Sager

[Europa] Österreich als Drehscheibe für russische Spionage

[Kommentar] BVT und Heer als Einfallstor für russische Agenten

[Wien] Kinderpsychiatrie schränkt wegen Personalmangels Betrieb ein

[Coronavirus] Antigentests: Bei Omikron zuverlässig oder nicht?

[Interview] Politikwissenschafterin Prainsack: "Wir müssen die Impfpflicht jetzt begraben"

[Menschenrechte] Amnesty prangert russische Kriegsverbrechen in der Ukraine an

[Wissenschaft] Methan als möglicher Hinweis auf extraterrestrisches Leben

[Großbritannien] Scotland Yard plant, erste Partygate-Bußgelder zu verhängen

[USA] Kapitol-Gremium will zwei prominente Ex-Berater Trumps vor Gericht bringen

[Heikle Mission] US-Informationen: Symptome von Abramowitsch nicht durch Vergiftung, sondern "Umweltfaktoren" ausgelöst

[Watschn-Eklat] Oscar-Akademie verurteilt Ohrfeige und leitet Untersuchung gegen Will Smith ein

[Serie: Stiften für das Gute] "Es geht darum, nichts zurückzukriegen"

[Wetter] Während der Vormittagsstunden scheint neben ersten dichteren Wolken im Westen, oder allgemein ausgedehnten dünnen Wolkenfeldern in hohen Schichten noch häufig die Sonne. Im Laufe des Nachmittags werden die Wolken jedoch insgesamt dichter und bis zum Abend können vereinzelt kurze unergiebige Regenschauer nicht ausgeschlossen werden. Dazu weht schwacher bis mäßiger, im Norden und Osten mitunter lebhaft auffrischender Wind aus West bis Nordwest. In der Früh 0 bis 10 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 15 bis 23 Grad erreicht, am wärmsten ist es am Alpenostrand.

[Zum Tag] 1989: Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand eröffnet die vom Architekten Ieoh Ming Pei gestaltete Glaspyramide im Innenhof des Louvre. Es ist der Auftakt zum weiteren Ausbau des Museumsgeländes.