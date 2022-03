Sandro Platzgummer Foto: APA/AP/Senne

New York/Wien – Running Back Sandro Platzgummer bleibt eine weitere Saison bei den New York Giants in der US-Football-Liga NFL. Der Tiroler, der zuletzt als Free Agent vertragslos war, erhielt einen neuen Kontrakt beim viermaligen Super-Bowl-Gewinner.

Der 25-Jährige war 2020 über das "International Player Pathway Program" der NFL in die USA gekommen und gehörte zwei Saisonen dem Trainingskader des Clubs an. In einem NFL-Spiel ist er bisher noch nicht zum Einsatz gekommen. (APA, 29.3.2022)