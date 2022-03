Übergabe der Jahres-Maus (von links) an Drei: Carina Kohlfürst (DER STANDARD), Alexander Binder (Drei Österreich), Sabrina Schiffrer (Drei Österreich). Foto: red

Wien – Gleich nach dem vierten Quartal machte Drei Österreich den ersten Platz auch in der Jahreswertung der STANDARD-Userinnen und User: Die Etat-Maus für die beste Onlinewerbung 2021 geht an Drei Österreich mit "So geht 5G".

Für die Kreation der Kampagne zeichnet Wien Nord Serviceplan verantwortlich, für Media die Panmedia.

"Bei den Kundinnen und Kunden angekommen"

Bei Drei Österreich feiert man den Jahressieg so: "Der Gewinn der EtatMaus 2021 bekräftigt Drei Österreich als zweifachen Ookla® Speed-Testgewinner darin, dass das Thema 5G bei den Kund*innen angekommen ist. Damit in Zukunft immer mehr Haushalte und Unternehmen davon profitieren können, läuft gerade der größte Netzausbau in der Geschichte von Drei Österreich, um neue Maßstäbe bei Netzqualität und Geschwindigkeit zu setzen."

Auf den Plätzen 2 und 3 der Jahreswertung für die Etat-Maus: Bank Austria Amundi und Hornbach. (red, 29.3.2022)