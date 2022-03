Nach über 300 Spielen für die Austria und Stationen in Deutschland und England – Er gewann den Cup, wurde Meister und spielte Champions League

Markus Suttner hört auf. Foto: APA/Punz

Wien – Der ehemalige Teamspieler Markus Suttner wird seine Karriere als Fußball-Profi im Sommer beenden. Dies gab die Wiener Austria am Dienstag bekannt. Der Vertrag des Kapitäns läuft mit Saisonende aus, der ab April 35-jährige Suttner war vor zwei Jahren nach Stationen in Deutschland und England zu seinem Stammverein zurückgekehrt. Für Österreich bestritt der Linksverteidiger 20 Länderspiele.

Suttner bedankte sich bei seiner Familie für die jahrelange Unterstützung. "Die Entscheidung, aufzuhören, steht schon seit letztem Sommer und ich habe sie dem Verein schon im Herbst mitgeteilt. Seit meinem ersten Profispiel in der zweiten Liga 2005 gegen Gratkorn sind 17 Jahre vergangen und ich bin glücklich, diesen einzigartigen Job über einen so langen Zeitraum ausüben zu dürfen", meinte der Niederösterreicher. Er wolle nun auch den jungen Spielern nicht im Weg stehen.

Suttner holte mit der Austria 2009 den Cup, 2013 wurde er mit den Favoritnern Meister und spielte danach in der Champions League. Im Ausland war er für Ingolstadt und Fortuna Düsseldorf in der deutschen Bundesliga sowie für Brighton in der Premier League im Einsatz. Bei der Austria kommt er auf über 300 Pflichtspiele für den Verein. (APA; 29.3.2022)