Die NFL setzt sich in puncto Diversität neue Ziele. Foto: imago images/Icon SMI

New York – Die National Football League (NFL) in den USA will das Problem fehlender Diversität in verantwortlichen Positionen mit einer neuen Maßnahme in den Griff bekommen. Mit Beginn der neuen Saison im September müssen die Teams der NFL mindestens einen Assistenz-Coach für die Offensive beschäftigen, der oder die einer Minderheit angehört. Das gab die Liga am Montag bekannt, nachdem die Besitzer aller 32 Franchises im Rahmen ihres Meetings in Florida dies entschieden hatten.

Kritik

Damit trage man der Tatsache Rechnung, dass tendenziell die meisten Headcoaches aus dem Bereich der Offensivtrainer aufsteigen, sagte Art Rooney II, Besitzer der Pittsburgh Steelers. "Wir haben ganz klar den Trend, dass die Coaches aus der Offensive kommen, und wir haben eindeutig nicht viele Minderheiten in den Stellen der Offensive Coordinator", so Rooney, der auch Vorsitzender des NFL-Komitees für Diversität und Inklusion ist.

Die Liga steht seit einer Weile wegen fehlender Vielfalt in der Kritik. NFL-Commissioner Roger Goodell bezeichnete diese als "inakzeptabel", sogar US-Präsident Joe Biden schaltete sich zuletzt ein. Mit Blick auf die gesamte Liga sei "die Vorstellung abwegig, dass es nicht genügend afro-amerikanische Coaches geben soll, die Teams führen können", sagte er in einem NBC-Interview.

Realität

Goodell hat sich seit Längerem zum Ziel gesetzt, die gesellschaftliche Realität der USA auf allen Ebenen in der Liga und deren Teams abzubilden. Von den NFL-Spielern sind rund 70 Prozent schwarz, doch die Mehrzahl der Cheftrainer ist weiß. Von den neun neu verpflichteten Trainern in diesem Jahr ist nur einer, Houston-Texans-Coach Love Smith, schwarz und damit Vertreter einer gesellschaftlichen Minorität.

Der frühere Miami-Dolphins-Headcoach Brian Flores hatte dem Thema zuvor wieder mehr Dringlichkeit verschafft, er verklagte die NFL wegen angeblich rassistisch motivierter Benachteiligungen. Zwar verpflichtete die "Rooney Rule" die Teams bereits dazu, eine bestimmte Quote von Personen aus Minderheiten zu Einstellungsgesprächen einzuladen. Laut Flores sei dies allerdings teilweise nur in Scheingesprächen geschehen. (sid, APA 29.3.2022)