Erklomm Mount Midoriyama und sicherte sich 88.888 Euro Preisgeld – Mehr Quote bei "Newsroom Live Spezial"

Schweizer gewann "Ninja Warrior Austria": Joel Mattli. Foto: Puls 4/Mathias Kniepeiss

Wien – Mount Midoriyama ist bezwungen. Das 21 Meter hohe Gerüst wurde am Montagabend im Finale der 3. Staffel der Puls 4-Show "Ninja Warrior Austria" von Joel Mattli erklommen, nachdem er sich durch unzählige weitere sportlich herausfordernde Hindernisse gearbeitet hatte.

Der Schweizer darf sich somit über ein Preisgeld in der Höhe von 88.888 Euro freuen. "Mir fehlen die Worte, es ist unglaublich geil", reagierte er auf seinen Triumph.

Bereits zum dritten Mal sicherte sich die Salzburgerin Steffi Noppinger den Titel "Last Woman Standing". Sie scheiterte diesmal aber nicht an ihrem Angstgegner – den Kleiderhaken -, sondern kurz darauf an den Himmelshaken. "Der Fluch ist gebrochen", jubelte sie dennoch.

Im Schnitt sahen den Athletinnen und Athleten 104.000 Personen (12+) auf Puls 4 zu. Der Marktanteil in der Kernzielgruppe betrug 6,3 Prozent. Damit flaute das Interesse an der Show gegenüber Staffel 2 etwas ab. Im Vorjahr waren beim Finale im Schnitt 132.000 Zuseherinnen und Zuseher (12+) bei einem Marktanteil von 8,6 Prozent (12-49) dabei

Mehr Quote bei "Newsroom Live Spezial"

Etwas mehr Zuschauerinnen und Zuschauer hatte am Montagabend noch kurz vor "Ninja Warrior Austria" ein "Newsroom Live Spezial" zum Thema "Putins tödliche Propaganda-Show" auf Puls 4. Im Schnitt 116.000 Personen (12+) verfolgten bei einem Marktanteil von 6,3 Prozent (12-49), wie Thomas Mohr den russischen Spitzendiplomaten Dmitri Poljanski interviewte. Letzterer wurde ausfällig, nachdem der News-Anchor mehrmals bezüglich der widersinnigen Argumentation Moskaus nachgehakt hatte, dass das Vorgehen in der Ukraine kein Krieg sei, sondern nur eine Militäroperation zur Beendigung eines Krieges. "Ich weiß nicht, was Sie rauchen", sagte der Vizechef der russischen UNO-Vertretung etwa. (APA, red, 29.3.2022)