Von da an ging es steil bergauf. Weltweit sind derzeit angeblich jeden Samstag um die 300.000 Menschen an einem der über 2.000 Lauforte weltweit dabei. Alleine in Deutschland – dort begann das Parkrun-Fieber im Dezember 2017 zu grassieren – wird an 47 Standorten gelaufen. In Österreich sind es derzeit zweieinhalb: In Wien und Salzburg (Hellbrunn) wird bereits gelaufen – und in Linz startet man das erste Mal am 16. April in Urfahr am Donauradweg, dem "Heilhamer Weg".